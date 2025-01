Migranti in Rsa del Torinese, Lega coinvolge il prefetto

"La notizia dell'arrivo imminente di una cinquantina di immigrati in un'area della casa di riposo Chantal di Mathi è sconcertante". Così Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte, in merito al possibile arrivo di richiedenti asilo nel piccolo centro del Torinese. "Sottrarre alla comunità una struttura creata dagli stessi cittadini decenni fa, con la scusa dei lavori di ristrutturazione, e destinarla ad altri scopi è inammissibile - aggiunge Ricca - come gruppo Lega in Piemonte vogliamo fare luce sulla vicenda e siamo vicini alle istanze delle persone e dei comitati che in questi giorni hanno manifestato il loro dissenso per le intenzioni della Cooperativa che ha in gestione la struttura". "Faremo il possibile per restituire Casa Chantal agli scopi originari e per far rientrare gli anziani nella Rsa, coinvolgendo anche il Prefetto e l'assessore regionale all'Immigrazione alla ricerca di soluzioni più idonee a ospitare i migranti", dice ancora il capogruppo della Lega, Fabrizio Ricca.