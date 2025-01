Atc, Regione Piemonte nomina i nuovi vertici

La Giunta regionale del Piemonte ha nominato i nuovi presidenti e vicepresidenti delle Atc piemontesi. I nuovi vertici sono stati individuati tra i componenti dei cda delle Atc votati dal Consiglio regionale nel dicembre scorso. A ricoprire l'incarico saranno: Maurizio Pedrini e Fabio Tassone quali presidente e vicepresidente dell'Atc Piemonte Centrale, Marco Marchioni e Daniele De Luca come presidente e vicepresidente dell'Atc Piemonte Nord, Leonardo Prunotto e Marco Buttieri in qualità di presidente e vicepresidente dell'Atc Piemonte Sud. "Ai nuovi vertici - dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore regionale alla Casa Maurizio Marrone - facciamo i migliori auguri, ricordando l'importanza di un ruolo così socialmente delicato. Ed esprimiamo profonda gratitudine ai vertici uscenti per l'impegno che hanno messo in campo nella conduzione delle agenzie in anni che sono stati oggettivamente complicati".