Centrosinistra: Morando, riformisti al lavoro per alternativa

"E' una giornata importante per i riformisti italiani di centrosinistra. Perché noi cerchiamo di utilizzare questa nostra assemblea annuale quest'anno, come negli anni precedenti, ma quest'anno con un impegno più pressante, per lavorare all'elaborazione, attraverso il confronto tra i riformisti, di una piattaforma per una proposta credibile di alternativa di governo al centrodestra. Una proposta credibile di alternativa che oggi ancora non c'è". Lo ha detto il presidente di Libertà Eguale, Enrico Morando, a margine dell'assemblea nazionale in corso a Orvieto. "Nel centrosinistra il Partito Democratico sta ottenendo risultati elettorali incoraggianti, ma se si guarda alla maturità della proposta di governo, si vede che su questo punto abbiamo ancora un deficit molto serio da recuperare" ha aggiunto ancora, evidenziando che "qui c'è il ruolo dei riformisti, che oggi sono divisi in partiti diversi. Io per esempio appartengo al Partito democratico e conduco innanzi la mia battaglia riformista dentro il Pd, ma ci sono riformisti che non sono nel Partito Democratico, ci sono riformisti che appartengono ad altre formazioni politiche. Qui c'è il problema di un lavoro coordinato attorno ai grandi temi, a partire dal problema della collocazione internazionale del Paese, che oggi è il tema più importante tra i riformisti per contribuire a far sì che nell'arco di tempo che ci conduce alle elezioni politiche, il centrosinistra italiano venga percepito e venga percepito perché è effettivamente una formazione politica credibile per il governo del Paese", ha ribadito Morando.