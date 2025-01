Centrosinistra: Renzi, per vincere ha bisogno di centro garantista

“Io rivendico il mio garantismo e la mia coerenza. Il centrosinistra per vincere ha bisogno del centro, inteso come idee riformiste e garantiste. Se devo cambiare idea sulla giustizia per essere ammesso nel campo largo, resto fuori dal campo largo. Che a quel punto però perde le elezioni, come dimostrano Basilicata, Liguria e più in generale la matematica”. Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in una intervista a Il Dubbio.