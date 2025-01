Prodi, era tempo che cominciassimo a parlare, muti per troppo

"Sono contento che sia in corso una analoga iniziativa a Orvieto, era ora che cominciassimo a parlare, siamo stati muti per troppo tempo, democrazia è partecipazione, confronto. Siamo stati muti per troppo tempo. Siamo stati corrosi dal mito dell'uomo o della donna sola. La democrazia si salva solo con la partecipazione". Lo ha detto Romano Prodi in collegamento video con l'iniziativa di Milano, comunità Democratica. A Milano e Orvieto sono in corso iniziative con cattolici democratici, riformisti e cattolici.