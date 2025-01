SACRO & PROFANO

Gli scomunicati sfidano Repole: Messa per don Bosco a Torino

Dopo la presa di posizione della Conferenza episcopale piemontese don Minutella copre di contumelie il vescovo subalpino e annuncia la sua presenza in città per la celebrazione di una messa con tanto di reliquia del Santo. L'inno pop di mons. Olivero

Alla messa in guardia della Conferenza episcopale piemontese sulla figura e sul proselitismo dell’ex sacerdote scomunicato Alessandro Minutella, questi ha risposto con un video di invettive contro i giornalisti e contro i vescovi ed in particolare contro il cardinale Roberto Repole, coperto di contumelie, a cui però ha chiesto udienza. L’ex prete ha poi comunicato che il 31 gennaio, festa di San Giovanni Bosco, celebrerà Messa a Torino, presente una reliquia del santo. Al di là delle tesi assurde, strampalate ed eretiche – come ha sottolineato Massimo Introvigne, di una povertà intellettuale sconcertante – il fenomeno Minutella, inizialmente sottovalutato è oggi in crescita tra i cattolici dalla fede più semplice e segnala un problema: che nella Chiesa di Bergoglio non esiste più un “centro” teologico e che il papa privilegia l’apertura ai laici non credenti piuttosto che ricucire tra cattolici progressisti e cattolici tradizionalisti, allargando un fossato che, come in Francia, sta diventando incolmabile.

Nel suo ultimo libro, il pontefice attacca i preti giovani con un raro livore, accusandoli di «squilibrio mentale e deviazioni emotive», di «praticare l’arretratezza» e denuncia la «mondanità settaria». La Chiesa si connota così come l’unica organizzazione al mondo in cui gli ottantenni dicono ai ventenni di «andare al passo con i tempi». In verità, e a detta di molti, se vi è una personalità che manifesta evidenti sintomi di dissociazione per cui un giorno apre agli omosessuali e il giorno dopo li definisce «froci», un giorno si scaglia contro gi abusatori e poi copre gli amici Zanchetta e Rupnik è proprio Bergoglio. Il suo metodo non è il todos, todos, todos ma quello del generale Juan Domingo Perón, il leader politico della sua gioventù: usa e getta. Ne sanno qualcosa i vari Fisichella, Paglia, Galantino e uno stuolo di altri cortigiani.

***

Forse per capire il fenomeno Minutella bisognerebbe andare a Pinerolo dove monsignor vescovo Derio Olivero ha preso l’iniziativa, di cui si sentiva l’impellente necessità, di affidare al duo MegaMauro la messa in musica dell’inno della diocesi di Pinerolo, da lui stesso composto, che parla non di Gesù Cristo, come qualche «indietrista» potrebbe pensare, ma di crisi energetica, di crisi climatica, di crisi lavorativa ecc. L’inno, che si intitola Nel frattempo, compare in un video in cui ballerine danzano con grazia in cattedrale. Anche a Pinerolo però qualcuno che dissente dalla narrazione dominante ancora esiste e un prete non conformista ha così commentato l’inno oliveriano: «Nel frattempo la diocesi va a rotoli...». Mentre Minutella, con le sue idee «mistiche e fumose» (Introvigne) fa proseliti, anche perché forse di mistica oggi nella Chiesa non vi è più traccia.

***

Il primo atto di governo della nuova «prefetta» (così si è firmata) dei religiosi, suor Simona Brambilla, è stato il commissariamento dell’Istituto del Verbo Incarnato con sospensione per tre anni delle ordinazioni. I commissari, un vescovo e una suora, opereranno con l’obiettivo di una «conversione ecclesiale» della famiglia religiosa che è distinta in due rami, maschile e femminile, ai quali vengono contestati «gravi difficoltà negli itinerari formativi e, in modo speciale nella fase del discernimento vocazionale». Il decreto riconosce «il grande slancio missionario dell’Istituto e un lodevole impegno personale di molti dei suoi membri». Il loro apostolato è diffuso in tutto il mondo e proprio in questi giorni il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, ha consacrato, insieme al patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, una grande chiesa in Giordania, dedicata al Battesimo di Gesù, affidata ai religiosi del Verbo Incarnato, che ha ringraziato pubblicamente per il loro servizio in Terra Santa. Ci si chiede adesso se il provvedimento pontificio avrà ripercussioni anche a Torino dove ai religiosi sono affidate le parrocchie di Maria Madre della Chiesa in via Baltimora e del Beato Frassati in via Pietro Cossa e godono del pieno apprezzamento dei vescovi e dei fedeli. Tenuto conto che il decreto sottolinea la necessità «di mantenere i contatti con i Vescovi delle Diocesi in cui è presente l’Istituto e svolge il proprio apostolato». Cosa che i padri del Verbo Incarnato hanno sempre fatto.

***

Come era ormai nei voti di tutti, il Santo Padre ha nominato vescovo titolare di Acque di Mauritania il novarese monsignor Filippo Ciampanelli, classe 1978, sottosegretario del Dicastero per le Chiese Orientali e dal 2015 in Segreteria di Stato. Negli ultimi tempo il prelato è annoverato fra i pupilli di Francesco che l’ha spesso incaricato di leggere in pubblico i suoi discorsi. Insieme al prelato piemontese, è partita una raffica di nomine episcopali ad officiali di Curia di vari Dicasteri che finora ricoprivano la carica di segretari o, come nel caso di monsignor Ciampanelli, di sottosegretari. Il fatto segnala una deriva e cioè l’episcopalizzazione burocratica della Curia romana, un fenomeno tutto moderno e che in questi ultimi anni si è abnormemente accresciuto, sintomo di quel carrierismo che Bergoglio – insieme al divieto delle traslazioni – voleva combattere e che invece sta dilagando. Nel 2014, il mentore e ispiratore del riformismo di Francesco e suo primo consigliere, il cardinale progressista Walter Kasper, si chiedeva se fosse proprio giusto e corretto che la Curia romana fosse piena di burocrati insigniti della potestà episcopale: «La consacrazione episcopale non è un’onorificenza, è un sacramento, riguarda la struttura sacramentale della Chiesa. Perché dunque è necessario un vescovo per svolgere funzioni burocratiche? Qui, a mio avviso, si rischia un abuso dei sacramenti. Neppure il cardinale Ottaviani, storico segretario della Congregazione del Sant’Uffizio, era vescovo; lo divenne con Giovanni XXIII».

Infatti, se qualcuno si prendesse la briga di scorre l’Annuario Pontificio dei tempi di Pio XII scoprirebbe come nessuno dei segretari e sottosegretari delle Congregazioni romane fosse vescovo, ma semplici monsignori e persino il decano della Rota era solo un sacerdote. Eppure, per qualcuno erano i tempi del “clericalismo”. Dal Concilio in poi vi è stata la proliferazione dei vescovi-burocrati e oggi siamo al parossismo dove l’episcopato è diventato un cavalierato, un premio per i più conformisti e fedeli, anche se notoriamente inadatti e incompetenti. Ci troviamo di fronte a Dicasteri il cui prefetto è un laico con segretari e sottosegretari cardinali, vescovi e arcivescovi. Nulla a che vedere con la valorizzazione del laicato, ma solo con la loro clericalizzazione. Non per nulla uno dei documenti conciliari mai citati è proprio Apostolicam Actuositatem sul ruolo e compiti dei laici nella Chiesa.

***

I cattolici di sinistra sono in movimento. Francesco Russo, triestino, già senatore del Pd e vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, è stato uno degli organizzatori della Settimana sociale dei cattolici, promossa dalla Cei, svoltasi mesi fa e che ha messo da parte la dottrina sociale della Chiesa per concentrarsi su di un non meglio specificato «bene comune» che eviti ogni confronto sui temi etici. In questi giorni, lo stesso politico, ha riunito a Roma vari amministratori locali che provengono dall’associazionismo cattolico e che già coordina in rete. L’iniziativa è stata benedetta da Avvenire e si pone in rapporto con la “Comunità democratica” di Romano Prodi, Ernesto Maria Ruffini, Graziano Delrio, Pierluigi Castagnetti che ieri ha celebrato la sua nascita. La Cei ha posto il suo sigillo e questo segnala, come da tempo abbiamo rilevato, l’affermarsi di un “nuovo collateralismo”, molto diverso però da quello che per cinquant’anni ha funzionato con la Dc. I cattolici progressisti si sentono più vicini e dialoganti coi progressisti non cattolici; la fede è per loro una variabile secondaria rispetto all’opzione politica. Le gerarchie ufficialmente sostengono che politicamente si può stare da tutte le parti, ma una parte è “più uguale” delle altre, giacché in più occasioni hanno fanno capire che si può stare da una parte sola, lasciando al loro destino quei cattolici – e non sono pochi. ma una consistente parte dell’elettorato – che da tempo hanno scelte altre sponde politiche. Si veda in proposito la pagina intera del settimanale diocesano torinese dedicata, senza contradditorio, alle riflessioni di Gian Carlo Caselli sul tema della separazione delle carriere dei magistrati.

La Chiesa italiana, nei suoi vertici attuali, ha quindi deciso di consegnarsi interamente – cosa mai avvenuta in passato – al cosiddetto cattolicesimo democratico, i cui esponenti teorizzano che quando un credente entra in politica, deve dimenticare di esserlo per rispetto alla Costituzione. Così dimenticando però che – come sempre insegnato dalla Dottrina della Chiesa – la vita sociale ha bisogno di fondamenti solidi che superino anche la Costituzione e necessita di legami più forti rispetto al pluralismo delle intenzioni individuali. A fronte del fatto che le cosiddette democrazie laiche, in teoria neutrali, esprimono in realtà una irreligiosità di fondo in un periodo in cui – molto più che in passato – la politica ha la pretesa di riplasmare l’umano. Sono considerazioni che erano acquisite dal Magistero della Chiesa, ma che oggi sembrano marginalizzate o scomparse. Forse però non è il caso di volare così alto e limitarsi a pensare che l’iniziativa di “Comunità democratica” abbia infine semplicemente l’obiettivo di alzare la posta, in termini di potere e di posti, all’interno del Pd di Elly Schlein. Attività questa, in cui la sinistra democristiana è sempre stata maestra.