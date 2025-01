Merlo (Scelta Popolare), nessuno ha il monopolio dei cattolici

"Il mondo cattolico non finisce e non si esaurisce con la corrente prodiana all'interno del Pd. Sarebbe il caso di riconoscerlo per evitare di trasmettere un messaggio ridicolo e anche un po' grottesco". Lo afferma Giorgio Merlo, presidente di Scelta Popolare, per il quale "c'è da augurarsi che la corrente del Pd che si è ritrovata a Milano non pensi di rappresentare tutti i cattolici impegnati in politica". "Che nel mondo cattolico da sempre ci sia qualcuno che ha questa presunzione e arroganza culturale e politica - sostiene Merlo - è fuor di dubbio. Ma nessuno, soprattutto in un'epoca caratterizzata da un forte, radicato e oggettivo pluralismo politico ed elettorale dei cattolici, può realmente pensare di avere una sorta di monopolio politico dei cattolici. I 'cattolici professionisti' o i 'cattolici doc', come venivano sarcasticamente definiti nel passato recente e meno recente, sono ormai alle nostre spalle. E nessuno oggi può intestarsi questa rappresentanza. Men che meno all'interno di un partito che è l'espressione più autentica della sinistra radicale e massimalista e libertaria del nostro paese".