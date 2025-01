ALTA TENSIONE

Sit-in dei Pro Pal contro Leonardo, bruciate foto di rettori e ministra

Nuova incivile protesta di una trentina di militanti dei collettivi di sinistra davanti alla sede torinese dell'azienda. Carri armati di carta sono stati dati alle fiamme insieme ai ritratti di Geuna, Corgnati e Bernini. "Ferma condanna" del governatore Cirio

La riproduzione di un mini carro armato con all’interno un’immagine della ministra Anna Maria Bernini, è stata bruciata questa mattina a Torino durante una manifestazione Pro Pal davanti alla sede di Leonardo in corso Marche. Nel piccolo tank comparivano anche le rappresentazioni dei rettori dell’Università di Torino e del Politecnico, rispettivamente Stefano Geuna e Stefano Corgnati.

L’iniziativa è stata promossa da Potere al Popolo e da un gruppetto di studenti. “Boicottiamo Leonardo e la filiera della guerra complice di Israele. Palestina Libera”, lo slogan sul lenzuolo esposto dagli attivisti. Un mini carro armato con le foto dei rettori dell’Università di Torino e del Politecnico insieme a quella della ministra Bernini è stato dato alle fiamme. Gli attivisti hanno anche riprodotto sagome bianche affiggendole ai cancelli di Leonardo per poi schizzarle con della vernice rossa, un gesto per simboleggiare il sangue. “Aziende collaborazioniste come Leonardo sono parte integrante della macchina bellica sionista, fornendo le armi e le tecnologie necessarie a portare avanti il genocidio nei confronti dei palestinesi e l’allargamento dei fronti di guerra in tutto il Medio Oriente, motivo per il quale Israele si conferma sempre di più come un pericolo per il mondo intero. Non possiamo restare a guardare in silenzio mentre proprio nella nostra città aziende come Leonardo si rendono responsabili di primo piano dei crimini e degli orrori attuati da Israele. Dobbiamo fermare tutto questo”, aveva scritto con la solita prosa farneticante Potere al Popolo annunciando l’appuntamento di oggi.

Ferma la condanna da parte del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: “Quanto accaduto oggi, con offese e minacce ai rettori e alla ministra Bernini, è inaccettabile ed è quanto di più lontano dalla democratica espressione delle proprie opinioni o dissenso. Ai rettori e alla ministra la mia solidarietà. La libertà di opinione è sacrosanta così come lo è il diritto a manifestare, ma questi non devono mai valicare i limiti del rispetto, del confronto democratico per sfociare in violenze come invece accade ormai sempre più spesso”.