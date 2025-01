Coni: Piemonte vince il secondo Trofeo Winter consecutivo

Il Piemonte ha vinto la terza edizione del Trofeo Coni Winter, la più importante manifestazione multisportiva d'Italia riservata agli atleti under 14 che si è conclusa oggi a Ovindoli in Abruzzo. La delegazione del Comitato regionale piemontese guidata da Stefano Mossino ha concluso al primo posto con lo stesso punteggio (28) della Lombardia, seconda, con l'Alto Adige, terzo. I piemontesi hanno prevalso sui lombardi soltanto per il numero complessivo dei migliori piazzamenti. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in questi giorni impegnato a Cortina d'Ampezzo per la visita del Comitato Olimpico Internazionale in vista dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, ha definito il Trofeo Coni "una mini-Olimpiade" per i giovanissimi che coinvolge tutte le regioni d'Italia. La prossima edizione si terrà a dicembre in Valle d'Aosta.