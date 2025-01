TERTIUM DATUR

Fedriga agita il "caso Piemonte".

Cirio preso in ostaggio dalla Lega

Il presidente del Friuli-Venezia Giulia attacca chi (Forza Italia) oggi non vuole il terzo mandato ma nel 2023 ha varato una legge che potrebbe concedere un altro giro al suo governatore. Che al solo pensiero sta calando una corda dal 40° piano del grattacielo

Nonostante i toni abitualmente gentili è una reprimenda in piena regola verso gli alleati, in particolare Forza Italia, protagonisti di voltafaccia sul limite dei mandati dei governatori. «Mi auguro si possa trovare una sintesi perché c’è stata una proposta di un partito di maggioranza, che è la Lega, che non si può liquidare con “non siamo d’accordo, arrivederci e grazie”». Il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga aggiunge un carico da novanta alle dichiarazioni belligeranti di Luca Zaia che dal Veneto, assediato dagli appetiti di Fratelli d’Italia, ha alzato le barricate costringendo Matteo Salvini a scendere nell’agone.

Ora tocca a Fedriga alzare la voce puntando l’indice direttamente su Forza Italia, l’alleato di governo che più nettamente ha espresso la contrarietà ad eliminare la barriera dei due mandati. E lo fa tirando in ballo il Piemonte guidato dall’azzurro Alberto Cirio. «Alcuni partiti che oggi si esprimono contro il terzo mandato un anno e due mesi fa hanno fatto votare a tutte le forze di centrodestra il terzo mandato per un loro governatore, sto parlando del Piemonte». Regione dove la legge – approvata nel luglio 2023 – ha sì introdotto lo sbarramento (“Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi”) – ma nelle disposizioni finali ha stabilito l’entrata in vigore nella legislatura iniziata nel 2024, aprendo così a un eventuale terzo mandato di Cirio.

«È un po’ particolare che oggi si dica “è una vergogna la concentrazione di potere, bastano due mandati” e poi un governatore di quella stessa forza politica vota il terzo mandato con tutte le forze politiche di centrodestra che lo votano», insiste il presidente leghista. E non importa che Cirio non abbia alcuna intenzione di restare altri cinque anni al Lingotto dove, anzi, non vede l’ora di uscire magari anticipatamente per proiettarsi sul palcoscenico nazionale. È una questione di principio. «Penso che Cirio sia un bravissimo governatore – precisa Fedriga – ha fatto un’operazione corretta perché si è adeguato alla norma, ma la capacità di un amministratore del territorio che viene scelto dai cittadini penso che non possa essere fermata a prescindere da una norma, deve essere fermata nel caso dai cittadini in un libero voto evidentemente perché non considerano corretto il suo modo di governare».

Sul limite per gli amministratori locali è «evidente» che le posizioni siano differenti, ragiona il presidente, ma «bisogna discuterne perché altrimenti su ogni tema su cui non c’è unità ci sarebbe un blocco». Il Friuli-Venezia Giulia, in quanto regione autonoma, potrebbe introdurre il terzo mandato con una legge del Consiglio regionale.

La polemica odierna è la spia di una volontà, da parte della Lega, di portare la questione piemontese sul tavolo di coalizione come un’arma da mettere sul tavolo. Secondo alcune fonti parlamentari del centrodestra questa evidente disparità va sanata. Come? L’impugnazione da parte del Governo della legge piemontese – come è avvenuto per quella della Campania di Vincenzo De Luca – non è proponibile secondo la procedura ordinaria, essendo trascorsi i sessanta giorni dalla promulgazione. Il “caso Piemonte” potrà semmai servire come strumento di pressione politica, con il rischio però di minare la tenuta di una maggioranza, quella di Palazzo Lascaris, finora mai attraversata da fibrillazioni particolarmente pericolose. Va a finire che per smussare la contrarietà di Forza Italia i leghisti arriveranno a “minacciare” il sequestro di Cirio. Altro che concedergli l’uscita anticipata (di un annetto), come si racconta abbia ottenuto dai leader nazionali al momento della ricandidatura: governatore per un altro lustro. Avvisate i pompieri, da una finestra al quarantesimo piano del grattacielo stanno calando una corda di lenzuola.