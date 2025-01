Cuneo, sfilano gli alpini in ricordo della Cuneense

A Cuneo sfilata, domenica 19 gennaio, in ricordo del sacrificio degli alpini della Divisione Cuneense, culmine delle celebrazioni per l'82° anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka che, nel gennaio 1943, segnò l'annientamento della divisione, con quasi 14mila tra morti e dispersi sui 15mila soldati partiti per la Russia l'anno precedente dalla stazione di Cuneo. Il corteo, partito alle 10 dal parco Monviso, ha attraversato l'asse centrale della città, giungendo davanti alla cattedrale di Santa Maria del Bosco, in via Roma, dove si è poi tenuta una funzione religiosa alla presenza della sindaca Patrizia Manassero e delle autorità cittadine.