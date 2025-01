M5s, consiglio nazionale su doppio mandato

Il rinnovamento del Movimento 5 stelle prosegue. Domani Giuseppe Conte riunirà per la seconda volta dopo l'Assemblea costituente il Consiglio nazionale, con l'obiettivo fondamentale di dare regole chiare sul superamento del vincolo del doppio mandato, come richiesto dalla base, e discutere su quale dovrebbe essere l'organo collegiale che andrà a colmare il posto lasciato vacante da Beppe Grillo in qualità di garante. Se per quanto riguarda l'addio alla regola totem dei pentastellati si dovrebbe arrivare subito a dama, almeno per le proposte da sottoporre nuovamente alla base, per il post Grillo è possibile che i big del movimento si riservino di pensarci ancora. Le variabili in campo per andare oltre i due mandati elettivi, ma non spingendosi tanto da dare il via libera al 'carrierismo' in politica, sono le stesse che il Movimento 5 stelle ha già sottoposto alla comunità a novembre. E quindi, con tutta probabilità, saranno ancora una volta gli iscritti a decidere se consentire in deroga la candidatura a sindaco o presidente di regione a chi ha già superato i limiti (di fatto, l'opzione che a Nova ha avuto il più alto consenso), oppure elevare semplicemente il limite a tre senza alcuna indicazione, limitare la regola a ciascun livello istituzionale (la variabile meno popolare, pur avendo convinto più del 50% dei votanti), dare la possibilità di ricandidarsi dopo una pausa di cinque anni, calcolare i mandati tenendo conto solo di quelli che sono stati portati a termine, dare la possibilità di deroghe da sottoporre al voto dell'assemblea o, ancora, eliminare i limiti per il livello comunale. Dagli ambienti parlamentari pentastellati filtra tranquillità. Il vero scoglio, è il senso del ragionamento, si è già superato a novembre, qualsiasi cosa si decida da domani in poi sarà sicuramente un passo in avanti, e positivo.