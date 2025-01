Forza Italia: Merlo, oggi unico partito centrista

“Nel frastuono propagandistico e strumentale che caratterizza la discussione sul futuro Centro, l’unica certezza al riguardo la fornisce Antonio Tajani. E cioè, Forza Italia è, oggi, il partito centrista e riformista per eccellenza nell’attuale quadro politico italiano. E questo al di là dei molteplici tentativi che caratterizzano l’area cattolica all’interno della sinistra radicale, massimalista e libertaria che ruota attorno all’attuale Pd guidato da Elly Schlein.E questo per la semplice ragione che non ci si può denire come gli eredi del popolarismo di ispirazione cristiana quando si milita nel principale partito della sinistra italiana che, del tutto coerentemente, persegue un progetto politico distinto e distante da quella storica cultura politica e da quella tradizione ideale.Ecco perchè ricordare, oggi, l’appello ai ‘liberi e forti’ di sturziana memoria signica anche, e soprattutto, saper tradurre quel messaggio ideale in un partito e in un progetto politico che non coltivano un’altra ragione sociale. E, su questo versante, il Vice Premier Tajani ricordando il magistero politico, culturale e programmatico di Luigi Sturzo è stato di una chiarezza esemplare”. Giorgio Merlo, Presidente Scelta Popolare.