Nuova istanza ad Almese per rimuovere scritta "Tav=mafie"

Igor Boni, coordinatore di Europa Radicale, ha presentato una nuova istanza al sindaco di Almese (Torino) per fare rimuovere la scritta Tav=mafie che è stato ricollocata su una collina all'imbocco della Valle di Susa. "Avendo verificato che è di proprietà del Comune di Almese il terreno sulle pendici del Monte Musinè sul quale è stata nuovamente esposta la scritta "Tav=mafie", ben visibile da tutte le vie di comunicazione della Valle di Susa nazionali e internazionali, stradali e ferroviarie, a norma dell'articolo 39 dello Statuto comunale ho presentato una nuova Istanza popolare chiedendo che la suddetta scritta venga rimossa". Boni ricorda che, in risposta a sua precedete istanza, del 23 agosto 2023, "l'allora sindaca, Ombretta Bertolo, rispose che 'il Comune di Almese non dispone di personale qualificato per rimuovere la scritta nel rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto per tale intervento occorrerebbe impiegare personale esperto, oltre che, risorse finanziarie". La scritta era poi stata rimossa da ignoti negli ultimi giorni del 2024, ora "militanti del movimento 'No Tav hanno pubblicamente rivendicato il ripristino dell'iscrizione. - è la ricostruzione di Igor Boni - La dicitura presenta di tutta evidenza caratteri offensivi e calunniosi che esula dalla legittima opinione contraria all'Alta Velocità, proponendo una equivalenza diffamante priva di ogni fondamento, oltre alla violazione, certificata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'articolo 23 del Codice della strada".