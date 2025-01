Rainero (Molinette), passo per meccanismi Alzheimer

È stato un bel lavoro di squadra. Abbiamo collaborato attivamente con le Università di Pavia e di Milano. Per cui è stato un bel lavoro di team tutto italiano che ci fa particolarmente piacere, durato molto tempo. Da quando abbiamo iniziato a studiare i primi pazienti sono passati 7-8 anni". Poi con lo sviluppo di tecniche genetiche più moderne di next generation sequencing (che permettono di sequenziare grandi genomi in un tempo ristretto) "siamo riusciti a isolare, proprio come un ago in un pagliaio, una rara mutazione di un gene che codifica per una subunità del recettore Nmda del glutammato". Così all'Ansa, il professor Innocenzo Rainero che dirige il Centro Alzheimer e demenze correlate dell'ospedale Aou Città della Salute e della Scienza di Torino e dell'Università di Torino, in merito alla scoperta di un nuovo gene che provoca l'Alzheimer ad esordio senile. Al centro degli studi una famiglia scelta per specifiche caratteristiche dell'albero genetico. Dopo la scoperta "andremo a verificare la frequenza di queste mutazioni nei soggetti affetti da malattia e a studiare meglio il coinvolgimento del glutammato come target terapeutico". L'Alzheimer, sottolinea Rainero "è una malattia estremamente eterogena, questo è un concetto che a me fa piacere stressare nel senso che c'è una predisposizione genetica nella maggior parte dei casi ma le varianti geniche sono tutto sommato molto rare e questa, anche se è una mutazione rara, è però di un certo interesse per capire proprio i meccanismi della malattia". Il glutammato è il più importante tra i neurotrasmettitori di tipo eccitatorio e il suo meccanismo è fondamentale per i processi di memorizzazione. "Quando questo trasmettitore viene rilasciato in maniera eccessiva, ha un effetto tossico sulla funzione del neurone", dice l'esperto spiegando che "questo studio sottolinea il ruolo di questo sistema di neurotrasmissione nello sviluppo della malattia". "Nello studio - aggiunge - abbiamo dimostrato anche nei neuroni in coltura che l'effetto tossico si sviluppa anche con il coinvolgimento di altre proteine neuronali. Sul fronte delle cure, proprio perché è una malattia multifattoriale, che coinvolge numerosi fattori genetici e ambientali, l'approccio alla malattia di Alzheimer deve essere un approccio multidimensionale. Sono molto importanti sia la prevenzione che la diagnosi precoce attraverso l'utilizzo dei biomarcatori. L'approccio farmacologico - conclude Rainero - deve includere farmaci che agiscano su diversi meccanismi, inclusi quelli dell'eccitotossicità da glutammato".