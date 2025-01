SANITÀ & GIUSTIZIA

Molinette, indagini sulle carte di credito. Fagioli: "Sempre usata in modo lecito"

Nei fascicoli dell'inchiesta sulla Città della Salute di Torino anche l'uso della carta da parte della primaria del Regina Margherita. Fondi attinti dalle donazioni per viaggi, taxi ed eventi. "Mi sono sempre fatta autorizzare". Veleni e corvi in corso Bramante

Nella mole di documenti dell’inchiesta condotta dalla Procura di Torino sui conti della Città della Salute ce n’è una parte che riguarda l’utilizzo delle carte di credito aziendali in uso ad alcuni dirigenti. E proprio sull’utilizzo di queste carte sarebbero in corso accertamenti e verifiche anche se al momento non risulterebbero indagati in quello che appare come un ulteriore tassello di una vicenda in cui ipotesi giudiziarie si intrecciano a veleni e vendette che circolano da tempo tra i vertici e le figure di spicco della più grande azienda ospedaliera del Piemonte.

Tra le carte e i movimenti relativi al vaglio della magistratura c’è anche quella in uso fino a non molto tempo addietro, a Franca Fagioli, direttrice dell’oncoematologia pediatrica del Regina Margherita, vera e riconosciuta anima dell’ospedale per bambini destinato ad essere scorporato dalla Città della Salute diventando azienda autonoma insieme – notizia appena di ieri l’altro – al Sant’Anna. Un percorso, quello verso l’autonomia della struttura di eccellenza pediatrica, che si deve proprio in gran parte a Fagioli che, insieme al valore scientifico ha saputo unire negli anni la capacità di azioni molto rilevanti di crowdfunding con relazioni con importanti benefattori e non senza un riconosciuto peso anche nei confronti della politica.

Non c’è solo il pandoro di Chiara Ferragni (la quale, peraltro, dopo il pasticcio combinato ha comunque versato un milione di euro al Regina Margherita), nel carnet di donazioni alimentate proprio dall’alto valore scientifico della struttura e dalla capacità di sostenerne l’immagine da parte di Fagioli, basti pensare alla Fondazione Maria Teresa Lavazza e non pochi altri ancora donatori, tra cui molti semplici cittadini che hanno a cuore l’ospedale e la sua ricerca.

Cose note, come noti sono i rapporti a dir poco tesi della primaria con il da poco ex direttore generale Giovanni La Valle e la quasi ex direttrice amministrativa Beatrice Borghese, entrambi tra i 25 indagati nell’ambito dell’inchiesta. E proprio a La Valle, in qualità di legale rappresentante gli inquirenti, insieme a molti altri documenti, avevano chiesto quelli inerenti le poche carte di credito aziendali. Poco più di una prassi, probabilmente. Certo è che da una prima analisi sarebbe scaturita la necessità di ulteriori approfondimenti se è vero che a quella iniziale sono seguite altre due richieste della Procura della Repubblica ai vertici della Città della Salute. In particolare, da quel che trapela, gli inquirenti avrebbero concentrato l’attenzione sull’utilizzo della carta in uso a Fagioli e dunque sulla tipologia di spese effettuate e sui conti dai quali sarebbe stato attinto il denaro relativo. Un uso che, come si vedrà, la primaria del Regina Margherita rivendica “assolutamente regolare con ogni spesa sempre autorizzata in anticipo”, così come “regolare e legittimo è sempre stato l’impiego dei fondi”. E proprio quest’ultimo aspetto è quello che si presterebbe ad alimentare dubbi e sospetti che potrebbero essere confermati o assolutamente fugati dal lavoro degli inquirenti.

Parte delle spese effettuate con la carta di credito sarebbe, infatti, stato attinto dai fondi alimentati anche da donazioni i grandi gruppi industriali, così come da semplici cittadini a favore dell’ospedale pediatrico. Dal pagamento di corse in taxi ai viaggi in Italia o all’estero per ragioni scientifiche, da semplici buffet per occasioni istituzionali al pagamento di corsi di aggiornamento. Un utilizzo che Fagioli, interpellata dallo Spiffero, non solo rivendica come regolare e rispettoso delle norme, ma che spiega anche in ulteriori dettagli. “Ho sempre usato la carta secondo il regolamento aziendale. Quindi è stata utilizzata per pagare viaggi a convegni, pernottamenti miei o di medici dell’ospedale”. Per quanto riguarda l’origine del denaro, è ancora la professoressa a confermare come “siano stati utilizzati fondi che ci sono stati dati per la formazione. E se chi fa una donazione dice che quei soldi possono essere utilizzati per la formazione, quel denaro può essere usato, come è stato usato, per quello scopo. Faccio un esempio: abbiamo mandato una dottoressa a Houston, un’altra a Parigi. E non possiamo certo pretendere che paghino di tasca loro, se poi abbiamo dei fondi destinati a queste attività li utilizziamo, anche per tenersi slegati dalle company farmaceutiche”.

Va detto, poi che quella carta che Fagioli smetterà di usare “quando cambierà il regolamento aziendale” e le verrà revocata dalla direzione generale un mese dopo, aveva un massimale di 1.300 euro al mese. “Fino a quando l’ho usata – aggiunge – chiedevo sempre e per ogni spesa l’autorizzazione alla direzione sanitaria di presidio. L’ho sempre fatto, anche per un taxi”. Quali i possibili sviluppi di questo ulteriore filone dell’inchiesta che ha portato a indagare 25 persone tra vertici e dirigenti di corso Bramante andando indietro di parecchi anni, è impossibile prevederlo. Restano quei documenti sull’uso delle carte, insieme a non pochi veleni che segnano fin dall’inizio tutta la vicenda.