Piazza San Carlo, "sconto per Appendino"

Si abbassa la richiesta della Procura per l'ex sindaca di Torino al processo d'Appello bis. Rispetto alla condanna a 18 mesi, i pm ora riformulano la pena a un anno quattro mesi e dieci giorni. La sostanza non cambia

Un anno, quattro mesi e dieci giorni di reclusione: così, secondo la procura generale, deve essere ricalcolata la condanna di Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e ora parlamentare del Movimento 5 stelle, per i fatti di piazza San Carlo. La proposta è stata formulata oggi in occasione dell'apertura del processo d'Appello bis.

La Cassazione aveva ordinato un nuovo passaggio davanti ai giudici del capoluogo piemontese dichiarando ”irrevocabile”la responsabilità penale di Appendino ma osservando che era necessario ridurre la pena che le era stata inflitta (18 mesi) perché nel frattempo c'erano state delle remissioni di querela. Il 3 giugno 2017 in piazza San Carlo si scatenarono delle ondate di panico tra la folla che stava seguendo su un maxischermo la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Vi furono oltre 1.600 feriti e in seguito due donne persero la vita per le conseguenze delle ferite. Il processo riguarda le lacune nella organizzazione e nella gestione dell'evento in piazza. Anche per l'ex capo di gabinetto della sindaca, Paolo Giordana, e per Maurizio Montagnese, all'epoca presidente dell'agenzia Turismo Torino, il procuratore generale Nicoletta Quaglino ha proposto un anno, quattro mesi e dieci giorni di reclusione, affermando che i casi di lesione da conteggiare sono rimasti dodici.