Bussone (Uncem), dalla montagna risposta alle crisi politiche

"Dalla montagna arriva una risposta alle crisi politiche del nostro tempo, alle contraddizioni e alle contrapposizioni. Lo diciamo da sempre che sulle questioni connesse allo sviluppo locale e alla riduzione delle sperequazioni non ci si può dividere. I partiti devono lavorare di più e meglio insieme, dimenticando i colpi di maggioranza e gli scontri. Ha fatto bene il presidente dell'Uncem Piemonte, Roberto Colombero, a intitolare il convegno di domani a Torino 'Speranza montagna'". Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale dell'Unione Nazionale Comuni, comunità e enti montani. "I Comuni montani - prosegue Bussone - da sempre condividono destini e provano a lavorare insieme. La difficoltà, dopo la dannosa eliminazione delle Comunità montane, è data dalle norme statali e regionali, che in nome di un'apparente libertà di scelta, non hanno perimetri chiari di lavoro. Così le Unioni montane sono fragili. Occorre aprire una nuova fase di riforme, nazionali e regionali, per i territori. Ricordo che il Piemonte ha una legge montagna tra le più evolute d'Italia, ma sull'organizzazione istituzionale è troppo fragile e occorre intervenire. Martedì a Torino porremo le basi per un nuovo lavoro, che faccia bene anche ad altre Regioni d'Italia. Con fiducia e speranza".