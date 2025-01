Sacri monti, cambia la direzione

La nuova direttrice dell'Ente di gestione dei Sacri Monti, con sede legale a Ponzano Monferrato (Alessandria) è Marina Feroggio. Laureata in Architettura al Politecnico di Torino nel 1995, si è specializzata in Restauro dei Monumenti nel 2009 a Milano. Vanta una lunga esperienza nel settore della tutela e valorizzazione dei beni culturali, vedendola anche impegnata nei cantieri di restauro del Castello del Valentino, dei Giardini Reali, di Palazzo Reale e delle Mura e bastioni barocchi. Succede a Elena De Filippis, storica dell'arte, che dopo oltre trent'anni di servizio va in pensione. Dal 1987 al 1995 ha diretto il Sacro Monte di Orta; dal 1996 al 2011 quello di Varallo. Dal 2015 al 2024, con un intermezzo di tre anni alla direzione regionale dei Musei dello Stato del Piemonte, ha guidato l'Ente regionale di gestione, che comprende Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo. "Sono certa Feroggio abbia compreso l'importanza di questi luoghi e - sottolinea Elena De Filippis - sia la persona giusta per proseguire il lavoro intrapreso". "I Sacri Monti del Piemonte - rimarca Feroggio - non rappresentano soltanto un'eccezionale eredità culturale e spirituale, ma anche un punto di riferimento per la comunità locale e i visitatori provenienti da ogni parte del mondo".