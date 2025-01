ECONOMIA DOMESTICA

Il Paese delle fortune invertite: se sei ricco (di famiglia) ti arricchisci

In Italia 71 miliardari e 5,7 milioni in povertà assoluta. Al 5% delle famiglie la metà della ricchezza nazionale. Stipendi fermi, patrimoni ereditati. I dati del nuovo rapporto Oxfam presentato oggi World economic forum di Davos

In Italia si accrescono le disuguaglianze con il 5% più ricco delle famiglie, detentore del 47,7% della ricchezza nazionale, che oggi possiede quasi il 20% in più dell’ammontare di ricchezza complessivamente detenuta dal 90% più povero. In Italia, secondo dati del 2024, si contano 71 miliardari che hanno un patrimonio complessivo di 272,5 miliardi di euro. E la loro ricchezza continua ad aumentare se si calcola che è cresciuta in un solo anno di 61,1 miliardi di euro, al ritmo di 166 milioni di euro al giorno. L’ammontare permetterebbe di coprire l’intera superficie della città di Milano con banconote da 10 euro. Un altro dato interessante: quasi 2/3 della ricchezza miliardaria (il 63%) in Italia è frutto di eredità. Allo stesso tempo, i dati mostrano che poco più di 2,2 milioni di famiglie per un totale di 5,7 milioni di individui versavano nel 2023 in condizioni di povertà assoluta, non disponendo di risorse mensili sufficienti ad acquistare un paniere di beni e servizi essenziali per vivere in condizioni dignitose.

È quanto emerge dal rapporto Oxfam “Diseguaglianza: povertà ingiusta e ricchezza immeritata”, pubblicato in occasione del Forum economico mondiale di Davos. L’organizzazione tratteggia un “quadro di grande preoccupazione” per la povertà assoluta, che in Italia nel 2023 era rimasta stabile rispetto all’anno precedente ma ricomprendeva pur sempre 2,2 milioni di famiglie, per un totale di 5,7 milioni di persone.

Oxfam parla di “Disuguitalia” e di Paese delle “fortune invertite”, con un trend anche più accentuati rispetto a quello globale: ad esempio nel mondo oltre un terzo della ricchezza dei miliardari è ereditata e in Italia lo è addirittura il 63%. A metà del 2024, in Italia il 10% più ricco dei nuclei familiari (titolare di quasi 3/5 della ricchezza netta del Paese) possedeva oltre 8 volte la ricchezza della metà più povera delle famiglie. Il rapporto era pari a 6,3 appena 14 anni fa. Il fenomeno dell’inversione delle fortune è di lungo corso: tra dicembre 2010 e giugno 2024 la quota di ricchezza del “top 10%” delle famiglie è passata dal 52,5% al 59,7%, mentre quella detenuta dal “bottom-50%” si è ridotta dall’8,3% al 7,4%. Nel 2024 la ricchezza dei miliardari italiani è aumentata di 61,1 miliardi di euro – al ritmo di 166 milioni di euro al giorno – raggiungendo un valore complessivo di 272,5 miliardi di euro detenuto da 71 individui.

La disuguaglianza nella distribuzione dei redditi netti equivalenti in Italia ha registrato un lieve miglioramento nel 2022 (ultimo anno per cui le stime sono accertate) rispetto al 2021. Insufficiente, tuttavia, per migliorare la 20ma posizione dell’Italia (condivisa con la Spagna) tra i 27 Paesi Ue per il profilo meno egalitario della distribuzione dei redditi. Nel 2023 il fenomeno della povertà assoluta mostrava in Italia un quadro stabile rispetto all’anno precedente, ma di grande preoccupazione: poco più di 2,2 milioni di famiglie per un totale di 5,7 milioni di individui versavano nel 2023 in condizioni di povertà assoluta, non disponendo di risorse mensili sufficienti ad acquistare un paniere di beni e servizi essenziali per vivere in condizioni dignitose. L’incidenza della povertà a livello familiare è lievemente aumentata in un anno passando dall’8,3% all’8,4%, mentre quella individuale è rimasta invariata al 9,7%. “I giovani e le donne continuano a subire una marcata sotto-occupazione e una qualità lavorativa più bassa”, spiega il rapporto. A fare da contraltare alla dinamica occupazionale positiva è la questione salariale. Il mercato del lavoro italiano è infatti contraddistinto da una moderazione salariale di lungo corso: il salario medio annuale reale è rimasto pressoché invariato negli ultimi trent'anni. Nel periodo più recente, tra il 2019 e il 2023, le retribuzioni lorde effettive sono cresciute in media del 6-7%.