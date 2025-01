Il Piemonte al Winter Fancy Food di Las Vegas

Il Piemonte partecipa, fino al 21 gennaio, per la prima volta al Winter Fancy Food Show di Las Vegas che, insieme al Summer di New York, è tra le fiere di riferimento a livello mondiale per il comparto agroalimentare. Avviene nell'anno in cui l'Italia è il Country Partner - primo Paese a ricevere questo onore per ben quattro volte - sia per l'edizione invernale che per quella estiva, a cui il Piemonte parteciperà per la decima volta il prossimo giugno. La presenza a Las Vegas diventa anche un ponte ideale in vista dei World's 50 Best Restaurants, a giugno a Torino, dopo la scorsa edizione a Las Vegas. A celebrare la candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'Unesco, vetrina d'eccellenza è stata la cena organizzata ieri sera da Ice, agenzia per i buyer internazionali. Il comparto food & beverage, come viene ricordato in una nota della Regione, "rappresenta un asse strategico per l'economia regionale. Con un export che nel 2023 ha superato gli 8,3 miliardi di euro, il Piemonte si colloca al quarto posto tra le regioni italiane per valore delle esportazioni dell'industria alimentare". La partecipazione piemontese è guidata dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e organizzata da Ceipiemonte. "Il Piemonte - ha sottolineato Cirio - è sempre più attivo sui mercati internazionali, in particolare in uno dei settori strategici per il nostro export, quale l'enogastronomia. Gli Stati Uniti sono per noi un mercato fondamentale e in crescita, oltre che un luogo da cui proviene una quota crescente di turisti". "Il Piemonte - hanno evidenziato l'assessore regionale al Commercio, agricoltura e cibo, caccia e pesca, parchi, Paolo Bongioanni, e l'assessore regionale all'Internazionalizzazione e attrazione investimenti, Andrea Tronzano - lavora a far conoscere nel mondo il proprio cibo d'eccellenza con occasioni come il Winter Fancy Food Show di Las Vegas e, in parallelo, a costruire sul proprio territorio la filiera". "La partecipazione al Winter Fancy Food Show di Las Vegas è un punto chiave nella strategia di Ceipiemonte" spiega il presidente di Ceipiemonte, Dario Peirone.