Armando Testa rafforza digitale e rileva il 30% di Redabissi

Il gruppo Armando Testa, guidato da Marco Testa, presidente e amministratore delegato, prosegue nel percorso di arricchimento della propria offerta digitale con l'acquisizione di una prima quota pari al 30% della società Redabissi di Torino. Nata 5 anni fa dall'intuizione del suo ceo Lucio Gamba con i soci Alessandra Mangiavacchi, Claudio Antonaci e Marco Tomatis, Redabissi oggi è una delle aziende riconosciute tra le prime del settore MarTech per la capacità innovativa, la continua e costante crescita e la solidità. Nella pancia di Redabiss si trova la piattaforma RedHab, uno strumento di social media publishing adottato attualmente da oltre 150 aziende di ogni dimensione e settore merceologico. Attiva in più di 40 paesi nel mondo, la piattaforma RedHab è in grado di creare una efficace sinergia di comunicazione tra brand e retailer attraverso i social network, grazie ad un progetto innovativo per il quale ha ricevuto i riconoscimenti di partnership da parte di Meta, Google e Linkedin. "Noi di Redabissi sappiamo essere poliedrici: da un lato abbiamo le competenze necessarie per riuscire ad anticipare le esigenze di un mercato tecnologico dinamico e competitivo, dall'altro rimaniamo sempre con i piedi per terra, solidi, quadrati con un approccio pragmatico. È una caratteristica che ci accomuna alla filosofia di Armando Testa, che sa volare alto con la passione e l'emozione, ma da sempre sa gestire in maniera efficiente il suo business" spiega Lucio Gamba. Il gruppo Armando Testa potrà contare su una squadra di quasi 50 talenti per sviluppare questo progetto digitech, per il quale sono previsti ulteriori investimenti durante l'anno.