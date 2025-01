Stati Uniti d'Europa, tre proposte per il nucleare in Piemonte

Tre proposte da collegare al bilancio di previsione della Regione per rilanciare il Piemonte come polo energetico nazionale grazie al nucleare di ultima generazione. È l'iniziativa del gruppo Stati Uniti d'Europa per il Piemonte, lista di cui fanno parte il Partito socialista italiano, +Europa, Libdem e Italia Viva, presentata a Palazzo Lascaris a Torino questa mattina. Oltre alla presidente del gruppo consiliare, Vittoria Nallo, era presente la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent. Le proposte riguardano l'inserimento di fondi per la divulgazione scientifica sull'energia nucleare e fondi per la ricerca. Ma la prima proposta, come ha spiegato Nallo, sarà "un ordine del giorno con la richiesta di istituire una zona economica speciale nella provincia di Vercelli per favorire gli investimenti di datacenter e infrastrutture nucleari avanzate". "La costruzione di centrali sul nostro territorio - spiega Nallo - non solo risponderebbe alla necessità di ridurre i costi energetici e le emissioni di anidride carbonica, ma rilancerebbe il ruolo strategico della regione come hub tecnologico e industriale, creando occupazione e garantendo una transizione energetica sostenibile". "Da luglio stiamo aspettando il decreto sul nucleare - sottolinea Fregolent, che è anche presidente dell'intergruppo parlamentare sull'energia nucleare - ma non abbiamo ancora visto nulla. Il centrodestra a parole è a favore, ma non ha fatto proposte".