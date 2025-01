Comunità straniere, ricerca evidenzia l'arricchimento che portano

Comunità cinese molto attiva nell'uso dello spazio pubblico, soprattutto per attivita legate al movimento e alla salute, comunità nordafricane portatrici di un patrimonio culturale che ha arricchito la scena torinese, "offrendo nuove prospettive che meriterebbero più attenzione", e comunità originarie dell'Asia meridionale caratterizzate da una crescente ricerca di nuovi spazi per attività artistiche, culturali e sportive. Sono i primi elementi emersi dalla ricerca sul patrimonio culturale immateriale delle comunità asiatiche e nord-africane inserite nel tessuto torinese condotta nell'ambito di 'Fiumi di culture. Affluenze - Influenze - Confluenze'. Il progetto, sostenuto dalla Città e con capofila Vol.To, mira a promuovere il dialogo interculturale, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle organizzazioni di comunità straniere a Torino. I risultati della ricerca sono stati illustrati oggi insieme ad alcune delle iniziative del progetto, come la mappatura delle associazioni sul territorio, un calendario di eventi interculturali che si apre con il Capodanno cinese e il nuovo sito Internet di 'Fiumi di culture'. Presentati anche i vincitori della call per collettivi artistici 'Zeugma' e il patto di collaborazione fra Città e Fondazione Amendola per la gestione del giardino pubblico Giorgio Amendola, in Barriera di Milano. "Questo progetto ha un obiettivo semplice - sottolinea l'assessora alla Rigenerazione urbana, Carlotta Salerno - conoscere l'altro e capire che è qualcuno in cui rivedersi. Perché ciò che conosci ti fa meno paura, se conosci ti rendi conto che hai più elementi che ti accomunano all'altro che quelli che ti dividono. E in questo rientra anche la rigenerazione urbana - aggiunge - che è quando la capacità della comunità è tale da incidere sul territorio per prendersene cura quotidianamente". Un progetto, conclude la vicepresidente di Vol.To, Maria Luisa Reviglio, "che attiva una partecipazione sentita delle comunità straniere e valorizza non solo le loro storie e tradizioni ma anche le nostre".