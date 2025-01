POLITICA & GIUSTIZIA

Piazza San Carlo, condanna definitiva per Appendino: un anno e 5 mesi

Nell'Appello bis ridotta (di poco) la pena all'ex sindaca di Torino. "Irrevocabile" la sua responsabilità penale. Identica sorte per l'ex capo di gabinetto Giordana. Assolto il manager Montagnese, all'epoca presidente dell'Agenzia che organizzò l'evento

Un anno, cinque mesi e 23 giorni: è la condanna inflitta all’ex sindaca di Torino nel secondo processo d’Appello per i tragici fatti avvenuti in piazza San Carlo il 3 giugno 2017, quando un’ondata di panico si scatenò tra gli spettatori che su un maxischermo stavano seguendo la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. “Sconto” di qualche mese rispetto alla condanna pronunciata in precedenza, ma inferiore di quanto addirittura chiesto dalla procura che in dibattimento aveva proposto un anno e quattro mesi. La stessa pena è stata formulata per l’ex capo di gabinetto Paolo Giordana, mentre è stato assolto invece Maurizio Montagnese, all’epoca presidente dell’Agenzia Turismo Torino che organizzò l’evento.

Per i giudici della Cassazione, che lo scorso 17 giugno avevano disposto un nuovo processo d’appello, Appendino “non si è limitata a ideare la proiezione della partita di calcio, ma ha dato impulso alle scelte riguardanti il luogo di svolgimento e l'ente deputato ad organizzare la manifestazione, senza preoccuparsi di valutare la sostenibilità in termini di sicurezza di tali scelte. Ha, inoltre, mancato negligentemente di adottare l’ordinanza anti-vetro, circostanza che ricade nella fase organizzativa dell'evento, con innegabili conseguenze sulla sicurezza della manifestazione”. Nella serata vi furono oltre 1.600 feriti e due donne persero la vita per le conseguenze delle lesioni: Erika Pioletti, 38 anni, e Marisa Amato, di 65. Dichiarando “irrevocabile” la responsabilità penale di Appendino, ma osservando che era necessario ridurre la pena che le era stata inflitta (18 mesi) perché nel frattempo c'erano state delle remissioni di querela.