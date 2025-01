SALA ROSSA

Scuse "casalinghe" del radicale Viale

La retromarcia del consigliere che aveva dato delle massaie ad alcune colleghe. Il sindaco Lo Russo smina il terreno, congelando il caso: in verità non può fare a meno del grillo parlante della sua maggioranza, utile anche per tenere il numero legale - VIDEO

A una settimana dal “caso casalinghe”, arrivano le scuse del consigliere radicale Silvio Viale. Una querelle cominciata durante il Consiglio comunale di Torino della settimana scorsa, quando Viale era finito a discutere con una collega di maggioranza, la consigliera di Demos Elena Apollonio, accusata dal radicale di aver “scopiazzato” una sua vecchia mozione sulle donne migranti per poi ripresentarla a sua firma.

Al culmine della discussione Viale aveva sbottato: “Se l’aspetto personale supera la questione politica avete sbagliato lavoro, tornate nei vostri quartieri a fare le casalinghe”. Frase utilizzata dalle consigliere per accusarlo di sessismo, a cominciare dalla vicepresidente Ludovica Cioria che stava conducendo i lavori dell’aula, e che aveva portato il segretario metropolitano dei dem Marcello Mazzù a chiederne di fatto le dimissioni, affermando che Viale "non può più ricoprire quel ruolo di consigliere comunale". Un’escalation alla quale Viale aveva risposto a modo suo, rilanciando e chiedendo al sindaco Stefano Lo Russo di fornire comunicazioni in aula sul caso.

Poi, il cambio di registro a cominciare dalla capogruppo di venerdì quando Viale ha chiesto di congelare la sua richiesta di comunicazioni in attesa di un chiarimento interno alla maggioranza. Chiarimento che nel frattempo dev’essere arrivato, visto che prima dell’inizio della seduta di oggi è saltata fuori una sua lettera alla presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo e al sindaco Lo Russo: “Durante l’ultimo Consiglio comunale una mia frase, polemicamente rivolta ad alcune Consigliere, è stata oggetto di forte attenzione politica e mediatica, attribuendomi posizioni che non mi sono mai appartenute in oltre cinquant’anni di attività politica e non mi riguardano tuttora”, si legge nella missiva di Viale, che prosegue: “Tralasciando ogni altra considerazione, ritengo di dover manifestare il mio più profondo e doloroso rammarico verso tutti coloro che si sono sentiti offesi dall’uso della parola “casalinghe”, in particolare nei confronti delle consigliere, non essendo stata mia intenzione offendere nessuno”. Una discreta retromarcia per uno che lunedì scorso aveva detto che al massimo avrebbe chiesto scusa alle casalinghe.