Maltempo: Cirio, 6 mln contro dissesto idrogeologico

Per contrastare il dissesto idrogeologico, la Regione Piemonte ha stanziato 6 milioni di euro, per un totale di 115 interventi da realizzare in altrettanti Comuni. "Questi lavori - spiega il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - sono essenziali per garantire la sicurezza dei cittadini piemontesi. Il nostro territorio è vulnerabile, in particolare durante il periodo delle forti piogge, quando torrenti e fiumi possono provocare gravi danni. Gli interventi sulla difesa degli argini e la sistemazione idraulica sono fondamentali per prevenire danni alle infrastrutture e per proteggere le comunità locali". "La Regione - aggiunge l'assessore regionale alle Opere Pubbliche, Marco Gabusi - continuerà a lavorare per garantire la sicurezza e la protezione delle persone e delle infrastrutture". Le principali linee di azione del piano di finanziamenti prevedono il consolidamento, il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture piemontesi, con particolare attenzione alla viabilità e agli immobili pubblici danneggiati, la realizzazione di opere di difesa idraulica per la protezione contro le piene, il consolidamento degli argini e la gestione delle criticità legate alla movimentazione dei materiali lungo i corsi d'acqua.