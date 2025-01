GRANDI EVENTI

Universiadi, ora Torino punta al bis

Mentre sta per concludersi l'edizione 2025, già si lavora alla prossima. Cirio pronto a candidare il capoluogo del Piemonte anche per il 2027, alla Federazione internazionale l'idea non dispiace

Questione di ore e Alberto Cirio formalizzerà la richiesta di tornare a organizzare le Universiadi invernali a Torino anche nella prossima edizione, tra due anni. La notizia del probabile bis arriva a sorpresa mentre la kermesse è ancora in corso tra il capoluogo e le sue montagne. Se ne discute da qualche giorno al punto che anche il ministro dello Sport Andrea Abodi avrebbe dato il suo via libera, purché si tratti di quelle invernali, è stata la raccomandazione dopo il bagno di sangue delle Universiadi estive di Napoli. A Torino, dove l'investimento pubblico è stato di 36 milioni, ci sono già tutti gli impianti e le infrastrutture, l’edizione 2025 lascerà in eredità nuove residenze per studenti e impianti tirati a lucido, dunque perché non sfruttare l’onda lunga?

L’assegnazione spetta alla Fisu, la Federazione internazionale dello sport universitario, i cui vertici ieri si sono goduti la cena di gala in loro onore alla Reggia di Venaria. E chissà se, tra un risotto di mare e un bicchiere di bollicine, non sia stato affrontato l’argomento. Come sta andando l’evento? “Benissimo” rispondono gli organizzatori, ça va sans dire. Nonostante le premesse, tuttavia, la kermesse sta scivolando via senza particolari intoppi: certo non si può dire che Torino stia vivendo con febbrile trepidazione i Giochi e pure gli spalti raramente sono sold out nonostante i biglietti siano gratuiti, ma “va ricordato che molti incontri e gare si svolgono la mattina quando la gente lavora”.

Insomma, in attesa di assegnare le ultime medaglie, il bilancio pare essere positivo. Anche la tensione tra il comitato organizzatore guidato da Alessandro Sciretti e il presidente del Cus Torino Riccardo D’Elicio pare essersi allentata, al punto che il governatore avrebbe ceduto alle pressioni del capogruppo leghista Fabrizio Ricca (ex assessore allo Sport della Regione) e sarebbe in procinto di inviare la candidatura anche per l’edizione 2027. In lizza per il momento ci sarebbero anche la Slovacchia e il Kazakistan, ma le quotazioni di Torino (prima città a ospitare questo evento nel 1959) sarebbero in crescita.