DIRITTI & ROVESCI

Autonomia senza referendum, ammissibili gli altri cinque

La Consulta boccia il quesito delle Regioni: "oggetto e finalità non risultano chiari". Alle urne invece su cittadinanza per gli extracomunitari, Jobs Act, licenziamento nelle piccole imprese, contratti di lavoro a termine, responsabilità solidale negli appalti

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo della legge sull’Autonomia differenziata delle Regioni. Ad emettere la sentenza sono stati gli attuali undici giudici della Corte Costituzionale. La Consulta ha rilevato che “l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari”. La Corte si era già espressa il mese scorso in merito alla cosiddetta “legge Calderoli”, sottolineando – ai fini di compatibilità costituzionali – la necessità di correzioni su sette profili della stessa legge: dai Livelli essenziali di prestazione (Lep) alle aliquote sui tributi. Sulla decisione ha pesato dunque la recente sentenza costituzionale sulla stessa legge sull’autonomia differenziata, che di fatto ne ha smantellato l’impianto rendendo dunque superato il quesito.

Dichiarati, invece, ammissibili i cinque referendum che riguardano cittadinanza per gli extracomunitari, Jobs Act, indennità di licenziamento nelle piccole imprese, contratti di lavoro a termine, responsabilità solidale del committente negli appalti. Quesiti proposti da un fronte progressista di associazioni e sigle capitanato dalla Cgil. Si voterà dunque in primavera, tra il 15 aprile e il 15 giugno.

In attesa di conoscere le motivazioni nel dettaglio, già domani qualche risposta in più arriverà. La Corte, infatti, si riunirà – pur in assenza dei quattro giudici ancora mancanti di nomina parlamentare – per nominare il nuovo presidente che poi terrà una conferenza stampa. È durata circa due ore l’udienza a porte chiuse alla Corte Costituzionale con i comitati promotori dei sei referendum su Autonomia, cittadinanza e lavoro. Le motivazioni dovranno essere depositate entro il 10 febbraio. La sentenza è stata emessa da undici giudici, anziché 15, a causa del mancato accordo in Parlamento sulla nomina dei quattro membri di nomina politica. Tra i legali che hanno rappresentato le ragioni dei promotori anche il giurista torinese Enrico Grosso (che oltre a quello sull’Autonomia ha sostenuto il quesito sulla cittadinanza.