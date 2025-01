Nuovi percorsi di formazione professionale in Piemonte

Sono 243 i corsi gratuiti di Istruzione e formazione professionale (Iefp) approvati dalla Regione Piemonte per l'anno formativo 2025-2026. "Permetteranno a circa 5.000 giovani, in uscita dalla scuola secondaria di primo grado - come evidenzia la Regione in una nota - di assolvere il diritto dovere all'istruzione e alla formazione e di acquisire una qualifica, sviluppando competenze necessarie a rispondere alle opportunità occupazionali del territorio e alle professionalità richieste dalle imprese". Costituiscono infatti un'alternativa al percorso di istruzione scolastica quinquennale per ridurre il rischio di dispersione e abbandono scolastico e consentire di ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. Il 66% dei qualificati e dei diplomati nel sistema Iefp trova un'occupazione entro i tre anni e, di questi, oltre il 70% lavora in un settore coerente con la formazione ricevuta. L'offerta formativa si articola in percorsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale e percorsi quadriennali per il conseguimento del diploma professionale. Gli indirizzi tra cui scegliere spaziano da agricoltura e ambiente a industria, artigianato, servizi alla persona, ristorazione, informatica. "Le competenze - dichiara la vicepresidente della Regione e assessora all'Istruzione e alla formazione professionale, Elena Chiorino - sono la risorsa imprescindibile che ci consente di essere al passo con le sfide del futuro. Ridurre il rischio di dispersione scolastica e offrire ai ragazzi un percorso che valorizzi il loro talento è fondamentale per la crescita dei territori e per combattere la disoccupazione giovanile". Sono previsti anche progetti specifici (individuali e/o di gruppo) a supporto dei percorsi di qualifica e di diploma professionale, per favorire nuovi ingressi in percorsi già avviati, sostenere i passaggi fra istruzione e formazione professionale e recuperare gli abbandoni. Dopo il conseguimento della qualifica professionale, ragazze e ragazzi potranno scegliere di entrare direttamente nel mondo del lavoro, continuare il percorso formativo frequentando il quarto anno Iefp per conseguire il diploma professionale, o continuare il percorso di studio nella scuola per poi ottenere un diploma di scuola secondaria di secondo grado.