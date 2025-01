Piemonte. piccoli Comuni finanziati dallo Stato con 97 milioni

I finanziamenti regionali per opere di manutenzione, messa in sicurezza ed efficientamento dei circa 500 Comuni del Piemonte con meno di mille abitanti non sono stati mantenuti per l'anno in corso, ma "sono stati sostituiti da un ben più cospicuo intervento statale, che ammonta a 97 milioni di euro destinati ai Comuni, singoli o associati: con questa somma in Piemonte sono stati finanziati circa 150 progetti". Lo ha detto l'assessore agli Enti Locali del Piemonte, Enrico Bussalino, interpellato dalla consigliera Giulia Marro (Avs) sul definanziamento regionale dei piccoli Comuni. Marro nell'interpellanza ha rimarcato "l'impatto devastante dell'azzeramento del finanziamento regionale per le opere di manutenzione dei piccoli Comuni per il 2025". Questi Comuni, ha detto "non chiedono privilegi, ma strumenti essenziali per mantenere vivi i loro territori".