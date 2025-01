Peste suina: 6 nuovi casi su cinghiali tra Piemonte e Liguria

Sei nuovi casi di peste suina africana su cinghiali sono stati accertati dall'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Due le nuove positività in Piemonte: una in provincia di Alessandria a Isola Sant'Antonio (primo caso); una in provincia di Asti a Mombaruzzo (5 casi da inizio emergenza). Il totale in regione cresce a 683 casi. In Liguria sono state riscontrate quattro nuove positività tra i cinghiali tutte in provincia di Genova: una a Cicagna (terzo caso), una a Isola del Cantone (18), e due a Sestri Levante (4). Il totale dei casi in regione sale a 1048. Complessivamente, da inizio emergenza i positivi salgono a 1.731 casi tra Piemonte e Liguria. Non si registrano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte. Il numero dei casi rimane fermo a nove. Con la positività di Isola Sant'Antonio cresce a 169 il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.