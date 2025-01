Scuola: in Piemonte corsi gratuiti per 5mila giovani

Sono 243 i corsi gratuiti di istruzione e formazione professionale approvati dalla Regione Piemonte per l'anno formativo 2025-2026. I corsi permetteranno a circa 5mila giovani, in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, di assolvere il diritto dovere all'istruzione e alla formazione e di acquisire una qualifica, sviluppando competenze necessarie a rispondere alle opportunità occupazionali del territorio e alle professionalità richieste dalle imprese. I corsi costituiscono un'alternativa al percorso di istruzione scolastica quinquennale e per le ragazze e i ragazzi che si trovano a scegliere cosa fare dopo la terza media, con lo scopo di ridurre il rischio di dispersione e abbandono scolastico e consentire loro di ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. Il 66% dei qualificati e dei diplomati nel sistema dei corsi professionali trova un'occupazione entro i tre anni e, di questi, oltre il 70% lavora in un settore coerente con la formazione ricevuta. L'offerta formativa si articola in percorsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale e percorsi quadriennali per il conseguimento del diploma professionale. "Ridurre il rischio di dispersione scolastica e offrire ai ragazzi un percorso che valorizzi il loro talento - spiega la vicepresidente della Regione Piemonte e assessore all'Istruzione Elena Chiorino - è fondamentale per la crescita dei territori e per combattere la disoccupazione giovanile. I dati riguardanti gli anni precedenti sono il segno tangibile che la formazione professionale e' una leva strategica e una scelta vincente". Numerosi gli indirizzi, tra cui agricoltura e ambiente, industria, artigianato, servizi alla persona, ristorazione, informatica.