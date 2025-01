CRONACA VERA

Espulsi gli amici dell'aguzzino libico. Almasri ancora in carcere a Torino

Mandati via dall'Italia i tre connazionali che erano con lui a vedere la partita della Juventus. La questione dovrebbe passare per competenza a Roma. Al carceriere vengono contestati crimini di guerra e probabilmente la partecipazione a fosse comuni

Si trova, al momento, ancora in carcere a Torino Njeem Osama Elmasry, noto come Almasri, capo della polizia giudiziaria libica arrestato domenica, su mandato di cattura spiccato dalla Corte penale internazionale dell’Aja, in un albergo del capoluogo piemontese dove si trovava per assistere alla partita della Juventus-Milan, giocata sabato. Sulla vicenda c’è il massimo riserbo. L’uomo quando è stato fermato si trovava in compagnia di altri tre cittadini libici che, a quanto si è appreso, sarebbero già stati espulsi dall’Italia. Nelle prossime ore Njeem Osama Elmasry potrebbe incontrare i suoi legali mentre ora l’intera vicenda dovrebbe passare per competenza a Roma al vaglio della Corte d’Appello cui spetterà il compito di analizzare il documento dei giudici del tribunale dell’Aja. La procedura da seguire dovrebbe essere quella regolata dallo Statuto di Roma, il trattato che nel 1998 ha istituito la Cpi.

Osama al Najim, comandante della polizia giudiziaria libica, originario di Tripoli, 47enne, era in città perché era andato allo stadio. Su di lui c’era una segnalazione dell’Interpol. L’arresto, come informa Mediterranea saving humans, “è avvenuto dopo anni di denunce e testimonianze delle vittime, fatte pervenire alla Corte penale internazionale, che ha condotto una difficile indagine”. Osama al Najim sarebbe accusato, secondo Avvenire, di violenze nella prigione di Mitiga, in Libia.

Al Najim, generale di brigata, è affiliato alla potente Forza di deterrenza speciale ed è noto anche con il nome di Almasri. Dai media libici è definito anche come il capo dell’amministrazione carceraria di Tripoli, ed era balzato agli onori della cronaca nel 2022, nell’ambito degli scontri armati nella zona di Sabaa, a est della capitale libica Tripoli, vicino alla sede dei servizi segreti del ministero dell’Interno: a confrontarsi erano stati da una parte gli uomini della Guardia presidenziale guidati dal vice comandante Ayoub Bouras; dal’'altra le forze della polizia giudiziaria Najim affiliate alla Rada, gruppo armato libico specializzato nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata guidato dal comandante salafita Abdul Rauf Kara.

Il complesso di Mitiga ospita non solo l’unico scalo aereo civile che attualmente serve Tripoli, ma anche un’importante prigione dove sono detenuti oppositori politici e terroristi dello Stato islamico e una base aerea dalla quale partono i droni d’attacco di fabbricazioni turca. Non è chiaro a quali episodi si riferiscano i crimini di guerra contestati ad Al Najim. Non è esclusa una sua presunta partecipazione nelle fosse comuni trovate a Tarhuna dopo il cessate il fuoco in vigore dall’ottobre 2020 su cui sta indagando la Cpi.

A quanto riporta il sito Libya review, la Polizia giudiziaria libica e l’istituto di pena Ain Zara Main hanno condannato quella che definiscono “una detenzione arbitraria”, parlando di “incidente oltraggioso” e invitando le autorità libiche a occuparsi del caso e intervenire per ottenere il rilascio di Najim.

Di Najim si è occupato il giornalista di Avvenire, Nello Scavo, nel libro Le mani sulla guardia costiera. Il comandante libico, scriveva Scavo, è tra le “figure in grado di ricattare l’Italia e l’Europa a colpi di barconi. Chiedono legittimazione, fondi e mano libera nei campi di prigionia governativi”. Nel libro si evidenzia anche come Najim abbia illegalmente trasferito migranti “da luoghi di detenzione sia non ufficiali sia ufficiali di Tripoli alla struttura di Mitiga, allo scopo primario di utilizzarli per il lavoro forzato come forma di schiavitù”. Compreso l’arruolamento nelle milizie e la manutenzione delle armi.