Lega, bene impegno Regione per linea Torino-Nizza

"Rafforzare i collegamenti, favorire la cooperazione tra Italia e Francia e coinvolgere attivamente i cittadini per superare i problemi infrastrutturali. Sono queste le iniziative che ho richiesto interrogando la Giunta regionale sui prossimi passi da fare per il potenziamento della linea Torino-Nizza". Lo sottolinea Andrea Cerutti, consigliere regionale della Lega in Piemonte, che oggi in Consiglio regionale ha interpellato su questo l'assessore ai trasporti della giunta Cirio, Marco Gabusi. "La tratta - sottolinea Cerutti - ha forti radici nel passato ed è legata a doppio filo con lo sviluppo economico del territorio piemontese. La linea che passando per Cuneo collega il Piemonte alla Costa Azzurra e alla Riviera Ligure di Ponente riveste un'importanza strategica non solo dal punto di vista economico ma anche culturale e turistico, prova ne sono i riconoscimenti già ottenuti dal Fai e i progetti in itinere avviati dalla Fondazione Fs per creare un museo diffuso lungo tutto il percorso". "Ringrazio l'assessore Gabusi - conclude Cerutti - per gli impegni presi dalla giunta, che è già al lavoro per garantire una maggiore accessibilità della tratta, nell'ottica di una cooperazione transfrontaliera più efficiente".