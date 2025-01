Processo crollo gru a Torino, "Comune usi i soldi per sicurezza"

"Abbiamo appreso all'udienza di apertura del dibattimento che il Comune di Torino è uscito dal processo penale per il crollo della gru in via Genova del 18 dicembre 2021, costato la vita a tre operai, in cui sono ancora parte civile i sindacati edili FenealUil e Fillea e l'associazione Sicurezza e Lavoro. Non entrando nel merito della scelta politica di rinunciare all'azione penale per la somma di 55mila euro, certo non elevata per un Ente pubblico rilevante come la Città di Torino e per una tragedia sul lavoro di tali proporzioni, senza peraltro alcun confronto con le altri parti civili coinvolte nel processo, auspichiamo che l'Amministrazione investa quanto percepito per promuovere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro a Torino". Lo scrive in una nota Giuseppe Manta, segretario generale FenealUil Piemonte, a proposito dell'udienza di ieri per il processo sull'incidente. "Anche considerando il recente infortunio mortale avvenuto in un cantiere Smat (dove ancora una volta è crollata una gru e per il quale speriamo che la Città di Torino voglia costituirsi parte civile, a maggior ragione coinvolgendo una società partecipata) e l'apertura di tanti cantieri grazie ai fondi del Pnrr, auspichiamo - prosegue il sindacalista - che il Comune di Torino utilizzi le risorse ottenute per iniziative concrete di prevenzione, in particolare - come chiediamo da tempo - per predisporre un Protocollo su legalità, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sul modello di quello adottato a Roma per il Giubileo, per eliminare i subappalti a cascata, tra le principali cause di infortunio, e ridare centralità al contratto nazionale dell'edilizia e alla bilateralità, vero presidio per la sicurezza e per una formazione di qualità".