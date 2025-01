OPERE & OMISSIONI

L'Aerospazio non decolla, allora atterrano i milanesi

La tanto strombazzata cittadella, nonostante gli annunci roboanti, è ancora al palo. Dalla Regione Piemonte l'idea di arruolare Mina, ex capo di gabinetto di Formigoni. Ciellino di ferro, come la direttrice Fenu. E compagno di scranno dell'assessore in Sala Rossa

La Città dell’Aerospazio fatica a decollare e allora a Torino atterrano i milanesi. La fanfara della Regione Piemonte iniziò a suonare, sempre più forte, già due anni orsono quando non solo venne annunciato il progetto ma addirittura posta la “prima pietra” nel sito Leonardo di corso Marche: “Qui l’eccellenza tecnologica e industriale cammineranno insieme al mondo accademico” s’affermava il 28 novembre 2023 in una nota diffusa dalla Regione dopo la cerimonia in pompa magna alla presenza del ministro Gilberto Pichetto e del vicesegretario generale alla Difesa Luisa Riccardi. “Oggi è un momento storico – le parole di Alberto Cirio –. Finalmente la Città dell’Aerospazio è un progetto vero e concreto e dimostra la centralità del Piemonte e di Torino per lo sviluppo dell’Italia in questo settore che vale 8 miliardi di fatturato e 35mila addetti”.

Ma nonostante gli squilli di tromba quel grande progetto che andava “messo a terra”, a terra ci è rimasto visto che parliamo di aerospazio, senza aver mai spiccato il volo. Per questo mercoledì scorso l’assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano ha convocato la cabina di regia con tutti gli attori pubblici e privati per fare il punto della situazione, in una riunione che ben presto si è trasformata in un gabinetto di crisi. Al suo fianco il direttore Giuliana Fenu e poi presenti o collegati da remoto c’erano il direttore generale del Comune di Torino Alessandra Cimadom e i rappresentanti di Unione industriali (Guido Ceresole), Camera di Commercio e Api.

Imperativo: cambiare passo. Per questo l’assessore ha comunicato in quella sede l’intenzione di assegnare a un professionista esterno l’incarico di sviluppare quell’area, in particolare per quanto riguarda la collocazione delle aziende interessate a entrare nel polo. E già che c’è dovrebbe anche trovarla qualche impresa interessata, giacché a oggi anche quelle poche che s’erano fatte avanti – leggi ad esempio Argotec – avrebbero già trovato alloggio altrove. La scelta di Tronzano è caduta su Alberto Mina, ex consigliere comunale di Forza Italia a Torino, ciellino di ferro, già capo di gabinetto di Roberto Formigoni quand’era governatore della Lombardia, e oggi direttore di Arexpo Spa, società pubblica il cui primo azionista è il Mef, fondata per rigenerare il sito di Expo 2015 a Rho e sulla cui area sta nascendo Mind, il Distretto della Scienza e della vita focalizzato sulle biotecnologie. Uomo certamente di valore, di cui però non sfugge una sorta di “affiliazione” comune con Tronzano (di cui fu compagno di banco in Sala Rossa sotto le insegne berlusconiane) e con la stessa Fenu, storicamente collegata con Comunione e liberazione.

Un mondo, quello ciellino, che in Piemonte era considerato in declino dopo l’epopea di Giampiero Leo cui il povero Silvio Magliano, attuale consigliere regionale, fatica a emularne le gesta, se non per la propensione a cambiare con certa disinvoltura casacca. Una milizia in disarmo e sempre più circoscritta al suo quartier generale di Piazza dei Mestieri. E invece nell’ultimo anno prima il colpo di coda della professoressa Anna Poggi, assurta al vertice della Fondazione Crt, e poi ora il possibile arrivo di Mina per un distretto potenzialmente strategico sono la testimonianza che gli arnesi di quella fucina non passano mai in disuso.

Oggi Arexpo è presieduta dal bocconiano Alberto Grando, mentre l’ad è l’ex numero uno di Terna Igor De Biasio, leghista legatissimo a Matteo Salvini, per due mandati nel cda Rai. Ora l’obiettivo della società milanese sarà innanzitutto quello di fare una ricognizione tra le aziende del settore per individuare quelle interessate a trasferirsi e strutturare l’area per accoglierle. Dopo due anni, dagli annunci la Regione prova a passare ai fatti.