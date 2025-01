OBITUARY

Addio a Beatrice, critico d'arte pop e intellettuale controcorrente

L'ex presidente del Circolo dei lettori era alla guida della Quadriennale di Roma. Uomo eclettico e mai banale, in una Torino spesso troppo conformista per i suoi gusti. Era ricoverato da domenica all'ospedale Molinette in seguito a un malore

Luca Beatrice si è spento alle Molinette di Torino a 63 anni. L'ex presidente del Circolo dei Lettori, presidente della Quadriennale di Roma 2025, era stato colpito nei giorni scorsi da un malore e ricoverato nell'ospedale torinese. Personaggio eclettico e controcorrente, vicino alla destra in una città dove la cultura, il cinema, l'arte e anche i marciapiedi sono di sinistra, Beatrice ha saputo offrire sempre un punto di vista originale su storia e attualità. Da torinese, aveva continuato a occuparsi della cultura del capoluogo anche in seguito al suo incarico nella Capitale; collaborava con quotidiani locali e, come critico d’arte, con il Giornale.

Proprio a Torino Beatrice si è laureato in Storia del cinema alla Facoltà di Lettere e ha conseguito il diploma di specializzazione in Storia dell'arte all'Università di Siena. Dal 2003 al 2005 è stato curatore della Biennale di Praga, ruolo che ha poi svolto in tutta Europa. Nel 2009 ha curato il Padiglione Italia per la 53ª Biennale d'arte di Venezia. Dal 2010 al 2018 è stato presidente del Circolo dei Lettori di Torino. Il suo ultimo incarico è stato la presidenza della Quadriennale 2025, la principale esposizione periodica dedicata all'arte italiana contemporanea, in calendario quest'anno da ottobre 2025 a gennaio 2026 col titolo di Fantastica. Il roadshow per la presentazione della nuova edizione della Quadriennale aveva preso il via da Torino, giovedì scorso, alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.