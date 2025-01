Piemonte, bando da 3,25 milioni per sistemi del cibo e filiere

La Regione Piemonte pubblica oggi un bando che mette a disposizione 3.250.000 euro a sostegno della cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali. Ne dà notizia l'assessore al Commercio, agricoltura e cibo, caccia e pesca, parchi, Paolo Bongioanni che lo ha ideato e messo a punto. "Si tratta di una misura innovativa - spiega l'assessore regionale - rivolta a soggetti fondamentali nella costruzione della filiera per la promozione delle nostre eccellenze agroalimentari, cui sto lavorando fin dall'inizio del mio mandato. Possono infatti partecipare a questo bando associazioni temporanee di imprese o di scopo, costituite da produttori agricoli e agroalimentari singoli o associati, intermediari di filiera tra produttore primario e consumatore, i nostri Distretti del cibo, le Enoteche regionali, le Botteghe del vino regionali e le Cantine comunali, le Strade del vino e dei sapori riconosciute dalla Regione Piemonte". "Obiettivo del bando - precisa Bongioanni - è premiare chi sa fare rete e unire le forze, come hanno dimostrato i due progetti piemontesi premiati fra gli undici a livello nazionale dal bando del ministro Francesco Lollobrigida, e far compiere un ulteriore passo avanti nella costruzione della filiera corta dell'agroalimentare piemontese". Nelle aree più disagiate l'intervento permette inoltre, come viene spiegato in una nota, "di favorire approcci innovativi, la creazione di economie di scala, sviluppare l'economia circolare e inclusiva in vari settori produttivi, turistici, ambientali e socio-culturali e migliorare la qualità della vita a livello locale". Ogni progetto deve avere un importo massimo fino a 90.000 euro e l'aiuto della Regione Piemonte copre il 100% del costo totale delle spese ammesse e dei costi di cooperazione e delle attività promozionali.