GRANDI OPERE

Terzo Valico, i ferri delle gallerie cedono al peso della montagna

Ennesimo guaio per la ferrovia destinata a collegare il porto di Genova con la Pianura Padana. Le centine deformate "come barrette di cioccolata". Cantieri fermi tra talpe imprigionate, amianto e metano. Il fine lavori 2026 è un miraggio

“Le centine delle gallerie si sono deformate come barrette di cioccolata”. Nell’inquietante immagine raffigurata dalle parole del commissario straordinario Calogero Mauceri c’è l’ennesimo guaio che accompagna, ma soprattutto frena, il percorso del Terzo Valico verso un completamento la cui data appare sempre meno certa.

Centinaia di barre di metallo che cedono sotto il peso della montagna nel tratto a cavallo tra Piemonte e Liguria e che, invece di puntellare le volte finiscono per diventare esse stesse un ulteriore motivo di rallentamento della grande opera ferroviaria progettata per collegare il porto di Genova con la Pianura Padana e il resto dell’Europa. Anche in questo caso i tempi si allungano e le modifiche si impongono. Le nuove centine sono più spesse e robuste per sopportare quella che lo stesso Mauceri definisce “una situazione geologica più complessa i quella che si era immaginato”. E che, purtroppo, non si è palesata soltanto in questo ultimo caso. Tra il 2022 e il 2023 le talpe meccaniche erano rimaste imprigionate nelle rocce friabili e la situazione non si è ancora del tutto risolta.

Mentre in tratti importanti del tracciato l’utilizzo delle grandi frese è risultato impossibile, migliaia di conci, ovvero anelli in cemento pronti per essere inseriti nei tunnel sono diventati inutilizzabili creando un ulteriore problema per lo smaltimento, senza considerare i costi che restano tutt’oggi un mistero. Poi c’è sempre l’amianto, riscontrato in alcuni cantieri come quello di Cravasco sopra ogni soglia consentita, imponendo ulteriori misure di sicurezza per i lavoratori e conseguente allungamento dei tempi. Gli stessi tempi che si dilatano ancora di fronte all’enorme giacimento di metano nella parte piemontese dell’opera e in particolare in Val Lemme. Un quadro cui va aggiunta pure la problematica rappresentata da quelle decine di milioni necessarie, ma al momento scomparse dal decreto asset e appese all’auspicio di un rifinanziamento del fondo da parte del Governo.

Di fronte a questo scenario non hanno sorpreso le parole improntate alla massima cautela del commissario Mauceri, ribadite in un convegno a Genova, e in particolare la tempistica che prevede, dopo il lungo blocco delle talpe, la ripartenza dei lavori con sistemi tradizionali di scavo sul binario dispari ad aprile e in quello pari solo ad agosto. Tempi simili sono previsti per i cantieri bloccati dal metano dove sarà possibile ripartire nella canna pari a maggio e nella canna dispari a giugno. Ancor più cautela Mauceri la usa per la data a cui tutti guardano, ovvero quella del completamento dell’opera. Di fronte a difficoltà e imprevisti che si susseguono, il commissario non si sbilancia affatto, lasciando legittimamente supporre che la fine dei lavori nel 2026 resti ormai nulla più che un auspicio, difficilmente realizzabile.