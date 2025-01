Torino celebra il Capodanno cinese, un anno di fortuna

Anche quest'anno Torino celebra il Capodanno cinese con una serie di appuntamenti che si concluderanno con la Festa delle Lanterne, che segna la fine del periodo di festeggiamenti e il ritorno alla vita quotidiana. Data ufficiale del Capodanno, che apre l'anno del Serpente di legno, il 29 dicembre e ad annunciarlo, alla vigilia, sarà la proiezione della scritta 'fortuna' sulla Mole Antonelliana. Il pomeriggio del 9 febbraio, poi, in piazza Castello è in programma una festa con la danza di drago e leoni. "Celebrare questo importante appuntamento per una delle comunità più numerose nella nostra città - sottolinea |'assessora comunale alla Cultura, Rosanna Purchia - è un segno di attenzione per le tante culture e tradizioni che arricchiscono il nostro territorio. Per questo illumineremo a tema il monumento simbolo della città, valorizzandone ancora una volta la vocazione turistica, culturale e inclusiva". "Il Capodanno Cinese ha creato una nuova piattaforma per gli scambi culturali tra i due paesi - spiega il console generale aggiunto Zhang Kaibin - offrendo a tutti l'opportunità di comprendere in modo approfondito la ricca e colorata cultura tradizionale cinese, sperimentare da vicino il fascino della cultura tradizionale, migliorare la propria conoscenza verso il mondo cinese e sentire la gioia e solidarietà nei festeggiamenti, che rappresentano il ponte che collega l'amicizia tra il popolo cinese e quello italiano".