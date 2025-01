Canalis (Pd), pochi tagli in bilancio Piemonte, ma gravi, sul sociale

"Gli assessori Marrone e Tronzano hanno saputo difendere bene alcune importanti partite di bilancio (fondi sociali per le Rsa e la domiciliarità, la disabilità, la tutela materno infantile, gli oratori delle varie confessioni, le famiglie, le persone senza fissa dimora, le adozioni internazionali, il servizio civile regionale, il Banco alimentare e farmaceutico, i centri anti violenza, il fondo sociale e le agenzie sociali per la locazione, le cooperative di comunità, l'aumento del capitale sociale delle cooperative), ma hanno ceduto terreno su alcuni capitoli cruciali per la coesione sociale e la prevenzione del disagio". Lo scrive in una nota la consigliera regionale del Pd in Piemonte Monica Canalis, a proposito delle sedute di commissione consiliare regionale di questi giorni, in cui sono state affrontate le politiche sociali. "L'assessore Caucino - prosegue Canalis - ci aveva abituati a uno scontro permanente tra la Regione e i Comuni, sull'allontanamento dei minori dalla famiglia d'origine e sugli affidi, sull'aumento unilaterale delle tariffe delle Rsa nella quota sociale di competenza comunale, sul gioco d'azzardo patologico. Ora l'assessore Marrone sembra continuare su questa strada, trascurando i Consorzi socio assistenziali, che sono l'ossatura delle politiche sociali piemontesi". "Dare loro 300.000 euro in più (si passa da 44,37 a 44,68 milioni di euro) - conclude la consigliera Pd - è una goccia nel mare. I Consorzi socio assistenziali sono formati dai Comuni, su cui ricade l'enorme aumento delle spese, dovuto alla maggiore fragilità del tessuto sociale piemontese".