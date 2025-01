Piemonte, 24 milioni per le attività produttive

Nel 2025 la Regione Piemonte mette in campo 24 milioni di euro a sostegno delle attività produttive: lo ha annunciato l'assessore Andrea Tronzano oggi in terza Commissione, riunita per l'espressione del parere consultivo sul Documento di economia e finanza 2025-2027 (Defr) e sul Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 della Regione. La somma include 5 milioni e 300mila euro per l'internazionalizzazione delle imprese, 11 milioni per gli investimenti, 500mila per l'editoria e 1 milione e 900 mila per l'artigianato. In attesa di conoscere le prospettive future della produzione della 500 ibrida e davanti ai recenti sviluppi della vicenda Stellantis, l'assessore ha spiegato l'importanza delle differenziazioni produttive nell'ambito dell'automotive. Particolare attenzione viene riservata al settore dell'aerospazio, dato in forte crescita nell'arco di un decennio con l'investimento di 15 milioni per la 'palazzina 37' nel contesto della Città dell'Aerospazio a Torino. È poi stata confermata la volontà di puntare sull'energia pulita ed economicamente conveniente, grazie all'idroelettrico anche nell'ottica dell'indipendenza energetica. Per quanto riguarda la cooperazione - sono stati stanziati 1 milione e 900mila euro per il 2025, che diventeranno 2 milioni e 100mila euro per il 2026 e il 2027. C'è poi il sostegno alle start up innovative, al credito, al contrasto alla disoccupazione e al settore sociale.