Traffico in tilt sulla A5, Pd chiede intervento della Regione

La temporanea chiusura del tunnel autostradale del Frejus, nella giornata di ieri, ha dirottato gran parte dei mezzi pesanti diretti in Francia verso il traforo del Monte Bianco. Sulla A5 Torino-Aosta, all'altezza di Ivrea, per evitare ingorghi all'ingresso del tunnel, nel primo pomeriggio è stato disposto il divieto di transito ai mezzi pesanti che sono stati costretti a procedere sulla viabilità ordinaria. Caos inevitabile in alcuni Comuni della zona. "Di fronte all'ennesima giornata di passione sull'autostrada A5, la Regione Piemonte deve intervenire per trovare una soluzione alle criticità divenute oramai quotidiane", dice in merito il consigliere regionale del Pd, Alberto Avetta, che ha presentato un'interrogazione. "Ogni volta che i tir vengono deviati sulle strade provinciali e comunali si assiste a liti tra i conducenti, balconi abbattuti, mezzi incastrati, traffico in tilt - aggiunge l'esponente Dem - i Comuni del Canavese e la Città metropolitana non possono essere lasciati soli a sopportare gli effetti di problematiche irrisolte. È il momento giusto per aprire un'interlocuzione con la nuova concessionaria autostradale per individuare rapidamente delle soluzioni".