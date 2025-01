SANITÀ

Dal Sud al Nord, l'esodo per curarsi. Piemonte attrattivo grazie ai privati

I dati Agenas della mobilità sanitaria. La maggior parte sceglie Lombardia ed Emilia-Romagna. Fanalino di coda il Molise. Appunti per Cirio: solo il 30% dei ricavi generati da chi viene da fuori regione proviene dalle strutture pubbliche. Le specializzazioni ricercate

Continuano a crescere i costi della mobilità sanitaria, quel fenomeno che impone ai pazienti di fare la valigia per andare a curarsi fuori dalla propria regione di residenza. Ci sono i frontalieri che lo fanno per comodità “logistica” e poi ci sono quelli che invece percorrono centinaia di chilometri per ottenere prestazioni migliori di quelle che avrebbero vicino a casa. Nel 2023 il costo complessivo è stato di 2,88 miliardi, la cifra più alta di sempre anche del periodo pre Covid (nel 2019 fu di 2,84 miliardi).

È il dato che più di tutti traccia un solco lungo la linea gotica tra Meridione e Settentrione. L’esodo, infatti, coinvolge in particolare il Sud da dove i cittadini si muovono sempre più per interventi ad alta complessità. In questo scenario a fare la differenza per le regioni più attrattive è il privato convenzionato. Il Molise è la regione in cui il cosiddetto “indice di fuga” – che misura il rapporto tra i ricoveri effettuati fuori regione e quelli all’interno – è più alto e supera il 41 percento mentre la media nazionale si avvicina al 14. Nel 2023 le regioni del Sud hanno speso 1 miliardo di euro per i servizi ottenuti dai propri cittadini “oltreconfine”; quasi un quarto (234 milioni) sono le risorse spese dalla sola Campania.

Per contro le regioni più attrattive sono Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e il Nord ricava più di 1,5 miliardi grazie alla mobilità sanitaria, mentre il Sud si ferma a 300 milioni con un saldo negativo di 700 milioni. La Lombardia da sola offre 116mila prestazioni a chi arriva da fuori per un ricavo di 573 milioni di euro. In questo scenario il Piemonte, che ha un indice di fuga dell’8,06% e nel 2023 ha speso 129,3 milioni per rimborsare i servizi offerti fuori regione ai suoi cittadini, mostra un saldo positivo tra mobilità attiva e passiva per 16 milioni di euro. Quel che emerge, però, è come a rendere particolarmente attrattivo il Piemonte sia il comparto privato che accoglie il 59% dei pazienti da fuori (dati relativi al 2022) e incassa il 69% dei ricavi (95 milioni sui 137 complessivi). In un anno le cliniche private piemontesi hanno smaltito 18mila prestazioni a vantaggio dei fuorisede delle cure. A livello nazionale il trend non cambia di molto. Secondo l'analisi il 54,6% della mobilità è verso strutture private, la parte restante verso il pubblico. Ma quali sono invece i punti deboli del Piemonte? Tra le prestazioni più cercate tra chi sceglie di curarsi fuori ci sono le malattie e i disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo su cui si registrano 6.690 ricoveri in fuga per un costo complessivo di 35,3 milioni, poi ci sono i disturbi dell’apparato cardiocircolatorio con 2.997 ricoveri fuori dal Piemonte per una spesa di 19,8 milioni e infine le malattie del sistema nervoso con 2.656 ricoveri fuori per 14,5 milioni di euro.

Nel raffronto con il 2019 l’Umbria è la regione che ha aumentato più di tutte i costi della mobilità passiva (+23,9%), il Lazio per contro li ha diminuiti del 9%. A metà strada il Piemonte che da un lato ha aumentato i costi per le prestazioni fuori regione (+2%), ma allo stesso tempo è diventato molto più attrattivo con una crescita dei ricavi dell’8,4%. In questo parametro si distinguono Emilia-Romagna con ricavi cresciuti del 18,8% e Campania (+18,4%) oltre al Lazio che oltre a ridurre la mobilità passiva del 9% incrementa quella attiva del 10,8. Tra le regioni che fanno registrare la performance peggiore negli ultimi cinque anni c’è invece la Lombardia che nel 2018 aveva un saldo positivo di 490 milioni, sceso dopo un lustro a 383 milioni, con una riduzione di 107 milioni.