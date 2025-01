Universiadi a Torino, 100mila spettatori e 15 medaglie azzurre

Oltre 100mila biglietti venduti, più del 95% di conferme da parte degli atleti in gara rispetto alle preiscrizioni, un record assoluto, un numero di accreditati alle gare che ha superato le 15mila persone, il sold out delle cerimonie di apertura e chiusura, dell'Exhibition Gala e delle semifinali e finali, un numero di hotel occupati pari a 26.500 notti, 15 medaglie italiane, 4 ori, 5 argenti e 6 bronzi. Sono alcuni dei dati della 32/a edizione delle Universiadi Torino 2025, che si concludono oggi dopo 10 giorni che hanno portato nelle località di gara (Torino, Bardonecchia, Pinerolo, Pragelato, Sestriere, Pinerolo, Torre Pellice) oltre 2500 fra atleti e staff provenienti da 54 Paesi. I risultati degli azzurri, con una delegazione di 89 atleti, sono stati migliori delle precedenti Universiadi di Lake Placid, che si erano chiuse con 10 medaglie. Un evento vissuto in tutto il mondo, non solo con i 16.870 chilometri percorsi dalla 'Fiaccola del Sapere' passata di mano fra 692 tedofori, ma anche grazie alle circa 1000 ore trasmesse sulle tv lineari di tutto il mondo dal network Fisu e le 140 ore di in diretta su Eurosport. Inoltre, per la cerimonia di apertura è stata stimata una media di circa 85 milioni di visualizzazioni, sono state più di 10mila le pubblicazioni online tracciate, 694.404 gli utenti unici sui social del Comitato, 33.093 le interazioni degli utenti. Quasi 3mila, infine, i volontari fra i 18 e gli 87 anni: 78 sono giunti dall'estero, fra loro una donna dal Sudafrica e un'altra dall'Alaska che si è dedicata alle attività a Pragelato per seguire il figlio atleta.