LAW & ORDER

Il piano sicurezza del "sindaco fuffa": zone rosse e daspo urbano pure a Torino

Anche il dem Lo Russo adotterà i provvedimenti previsti dalla direttiva Piantedosi, ma cambia il loro nome per non indispettire gli alleati in Sala Rossa. Quattro aree a "vigilanza rafforzata" e allontanamenti mirati. L'attacco di Montaruli (FdI)

La questione è lessicale. Se a destra si parla senza remore di “zone rosse” per circoscrivere le aree più a rischio dei grandi centri urbani, a Torino il sindaco dem Stefano Lo Russo le rinomina a “vigilanza rafforzata”. La sostanza, però, non cambia come dimostrano i provvedimenti annunciati oggi dall’amministrazione al termine dell’ultima riunione tra il primo cittadino, questore e prefetto nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha individuato quattro aree sensibili in cui rafforzare la presenza di forze dell’ordine assieme agli agenti della polizia municipale: quella di Porta Nuova-San Salvario, di Dora Vanchiglia, Aurora-Barriera di Milano, e Piazza Vittorio. Sono state scelte in base al numero e al tipo di reati perseguiti in città dalle forze dell’ordine, che in caso di assembramento, dovessero individuare persone con precedenti penali o di polizia, potranno allontanarle dall’area. E qualora violassero tale restrizione potrebbero essere perseguite penalmente. Anche in questo caso guai a parlare di daspo urbano ma nella sostanza è un provvedimento che ci va parecchio vicino. L'importante è non fare indispettire troppo quella componente di sinistra del Pd e della coalizione che sostiene il primo cittadino in Consiglio.

L’ordinanza è del prefetto di Torino Donato Cafagna e s’inserisce nell’ambito degli strumenti previsti dalla direttiva del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in tema di iniziative di prevenzione e sicurezza urbana. La sperimentazione durerà da lunedì 27 gennaio fino al prossimo 30 aprile: tre mesi nei quali saranno disposti controlli rafforzati, anche interforze, che andranno ad aggiungersi a misure già in atto, come attività ad alto impatto e pattugliamento dei militari dell'esercito, e saranno integrati con provvedimenti di carattere amministrativo: le forze dell'ordine agiranno con controlli mirati contro spaccio, rapine, disturbo della quiete pubblica, mentre l’amministrazione comunale, attraverso la polizia municipale, verificherà il rispetto delle ordinanze in tema di vendita di alcolici da asporto e ai minori e il rispetto delle regole sulla movida. L’azione sarà, dunque, congiunta con conseguenze per i trasgressori sul piano sia penale sia amministrativo.

“È un provvedimento che ha lo scopo di rafforzare ulteriormente le possibilità che hanno le forze di polizia di garantire la sicurezza in alcune aree della città nelle quali è necessario un salto ulteriore di qualità – ha spiegato il prefetto Cafagna –. Le forze di polizia hanno la possibilità di allontanare persone che siano state segnalate all'autorità giudiziaria per determinati reati gravi, cioè quelli che si riferiscono allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti, violenze contro le persone, reati predatori, cioè i furti, le rapine. In quel caso possono allontanarle da determinate aree e verificare che non commettano ulteriormente reati che mettono in pericolo la sicurezza dei cittadini. Dopodiché nel caso in cui il soggetto dovesse reiterare comportamenti minacciosi nelle 48 ore successive verrà denunciato all’autorità giudiziaria”.

E mentre Lo Russo, che ha stabilito ogni particolare del provvedimento con il suo nuovo assessore alla Sicurezza, il carabiniere Marco Porcedda, definisce Torino una “città laboratorio per la gestione integrata della sicurezza”, da destra arrivano le bordate di Fratelli d’Italia. La numero due dei deputati Augusta Montaruli parla di “sindaco fuffa” per la sua propensione ad adottare la strategia del si fa ma non si dice. Non sfugge infatti come Lo Russo da un lato si sia espresso in modo critico verso il ddl Sicurezza del governo, dall'altro ha varato un piano attingendo a piene mani dalla direttiva del Viminale. “A Torino ci saranno le zone rosse e anche gli allontanamenti, come chiesto da Fratelli d’Italia ieri attraverso una lettera al ministro Piantedosi, affinché ponesse fine all’ostinazione delsindaco di Torino di non adottare il daspo urbano” dice Montaruli. La stessa che imputa a Lo Russo di aver “detto che non si sarebbero applicati gli allontanamenti dalle piazze di spaccio ma oggi lo Stato e il buon senso del Governo, grazie alla nostra attività parlamentare, hanno prevalso. Il governo Meloni colma così una scelta ideologica della sinistra di non dare attuazione al daspo urbano. Non ci saranno dunque, come auspicato da Lo Russo, solo zone a vigilanza rafforzata ma aree nelle quali il prefetto potrà allontanare i soggetti pericolosi in termini di degrado e spaccio. Siamo contenti di questa vittoria – conclude Montaruli – che non è solo di Fratelli d’Italia ma dello Stato intero sull’ideologia di una sinistra attenta a rincorrere i centri sociali e lontana dai più fragili”.