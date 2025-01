Santanchè, Malan (Fdi): dimissioni? Solo lei può valutare e decidere

Santanché si deve dimettere? "Solo lei può valutare e decidere: sa qual è la situazione personale ed il suo comportamento, di conseguenza solo lei può decidere una cosa di questo tipo". Lo afferma a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato Lucio Malan, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Se lei si trovasse nella stessa situazione, come si comporterebbe? "Se fossi al suo posto saprei cosa ho fatto davvero e quindi ragionerei di conseguenza". Io ministro al posto di Daniela Santanché? "A me non risulta, nessuno me ne ha parlato e sto benissimo a fare il capogruppo. Per quanto ne so al momento c'è lo 0% di' possibilità". Quanto all'incontro di ieri con la premier Giorgia Meloni, Malan spiega: "Sono stato da un alto funzionario, insieme a Bignami, per parlare di concessioni autostradali". Ai conduttori che gli chiedevano di giurare di non essere stato a Palazzo Chigi per discutere di un eventuale avvicendamento al ministero del Turismo, il presidente dei senatori FdI risponde: "Non giuro perché ove mai mi venisse chiesto si fa quello che ci viene chiesto, ma non è avvenuto quindi...".