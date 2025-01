OPERE & OMISSIONI

Autostrade vecchie e bassi pedaggi. Urgente investire 40-50 miliardi

La rete è la vera "spina dorsale" del Paese ma è la più datata e trafficata d'Europa. Manutenzione ancora insufficiente. Nel resto dell'Ue tariffe decisamente superiori (a fronte però di infrastrutture migliori). Responsabilità pubbliche e dei gestori

La rete autostradale italiana ha bisogno di “investimenti urgenti, non solo per rigenerare l’infrastruttura obsoleta, ma per adeguare la capacità di trasporto al traffico: 40-50 miliardi di euro dal 2024 sono non procrastinabili”. Cifra che secondo il report realizzato da Nomisma è “solo in minima parte coperta da finanziamenti pubblici”. Si tratta di valori inferiori al 5% del valore stimabile ad oggi per costruire ex novo una rete autostradale o una rete alternativa, e con un chiaro ed evidente impatto positivo per l’intero sistema produttivo ed economico del Paese, afferma l’istituto di ricerca. Perlomeno ingeneroso, quindi, il pregiudizio che ancora grava sui gestori come di “moderni gabellieri della Mecca”. Ci sono, ovviamente responsabilità private – emerse con drammatica nettezza nella vicenda del Ponte Morandi – ma anche forti ritardi e inadeguatezze della mano pubblica.

La rete autostradale italiana è la più datata e la più trafficata d’Europa. Il nucleo originale di 260 km risale agli anni Venti del Novecento, ma dopo il maggiore sviluppo registrato negli anni Sessanta con 1.300 km si è fermato alla fine degli anni ’70, lasciando il Paese con una rete che ad oggi presenta il 50% delle tratte costruite ante 1970. In media circolano quasi 44.000 veicoli teorici medi giornalieri (+40% rispetto alla Francia e più del doppio sulla Spagna).

Sono 20,7 i miliardi di euro investiti nella rete tra 2009 e 2021, ricorda il rapporto, una crescita costante culminata nel 2022 con oltre 2,5 miliardi di euro stanziati. Parallelamente, le spese di manutenzione hanno visto una distribuzione annuale di circa 768 milioni di euro con un totale di 10 miliardi di euro nel periodo compreso tra 2009 e 2022. Nonostante l’impegno economico, appare evidente il divario tra gli investimenti programmati e quelli effettivamente realizzati.

Nel 2023 l’Italia ha superato un nuovo record di traffico su autostrade: con oltre 86,6 miliardi di veicoli-km, diventando sempre più attrattiva. Nomisma rileva che oltre i 3/4 del totale sono veicoli leggeri, tendenza che dal 1976 è in continua espansione. Oggi la rete autostradale italiana presenta un traffico sei volte superiore a quello degli anni Settanta, con 65,7 miliardi di chilometri percorsi da veicoli leggeri e 20,9 miliardi percorsi da quelli pesanti. L’incremento di traffico passeggeri negli ultimi dieci anni ha registrato un aumento del 13% rispetto al 4% della media generale, mentre per le merci è stato del 24% contro il 21% degli altri comparti. Ad accentuare la complessità del sistema autostradale è anche la conformazione geomorfologica del Paese, con una presenza capillare di gallerie, viadotti e ponti. Con circa 1.200 km di ponti, la rete autostradale nazionale presenta una dotazione di oltre 3 volte superiore ai 260 Km della Germania e ai 320 km della Spagna, a cui si sommano 500 km di gallerie (pari alla metà del totale presente in Europa).

La sicurezza rimane una priorità. A fronte di un livello di traffico più alto del 190% rispetto al 1970, il numero di vittime si è ridotto di circa il 75%.

Le tariffe autostradali italiane sono le più basse d’Europa, in particolare rispetto agli altri principali sistemi a pedaggio di Spagna, Francia e Portogallo. Le tariffe applicate ai veicoli leggeri in Italia sono in assoluto le più basse, ma anche quelle che, nel tempo, sono cresciute di meno. Ad esempio, simulando un viaggio autostradale in auto di circa 650 km, il pedaggio incide per poco più del 10% sul totale della spesa viaggio, percentuale che scende all’8% nel caso del trasporto merci.

Nonostante si sia tanto dibattuto sulla cosiddetta “cura del ferro” come toccasana per la mobilità, il trasporto su gomma “si conferma un asse portante per lo sviluppo economico e sociale” dell’Italia, “con risultati che ne evidenziano la centralità sia nel trasporto passeggeri sia in quello delle merci”. Su un totale di oltre 881 miliardi di passeggeri-km, quasi il 90% si muove su strada. Tale preminenza appare evidente anche nel settore merci, laddove, su un totale di 582,1 miliardi di tonnellate-km, più dell’87% del traffico è movimentato su strada. Il sistema autostradale si mostra come “spina dorsale della rete logistica nazionale”. Anche gli scenari tendenziali al 2030 e al 2050 sembrano confermare su scala europea il contributo della gomma. Si stima che i volumi di traffico continueranno a crescere tra il 2015 e il 2030 del 14% per i passeggeri e del 31% per le merci.