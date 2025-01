Diocesi, data disponibilità per ospitare l'ufficio immigrazione

La Diocesi di Torino, con una nota, ha confermato, come anticipato dalla prefettura, di aver messo a disposizione per l'ufficio immigrazione della questura i locali che attualmente ospitano la curia arcivescovile, accanto alla Chiesa del Santo Volto, in via Val della Torre 3. I locali saranno messi a disposizione dall'autunno prossimo. La Diocesi nella nota sottolinea che sono in corso "contatti per formalizzare l'accordo". La nuova area è di 2.900 metri quadri e consentirà di attivare più sportelli da destinare agli stranieri per i procedimenti di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno. Il trasloco era stato annunciato, dopo che la prefettura si era attivata per affrontare l'emergenza di questi giorni in cui centinaia di persone sono rimaste in coda anche durante la notte.